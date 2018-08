vor 21 Min.

Frust am Rande des Ulmer Pokal-Krachers

Manche Fans schaffen es nicht auf die vollen Tribünen des Pokalspiels in Ulm und müssen auf der Treppe stehen bleiben.

Während auf dem Feld der SSV Ulm im DFB-Pokal eine Sensation schafft, kommen manche Fans nicht auf die überfüllten Tribünen - trotz Tickets.

Überfüllte Blöcke, überforderte Security-Kräfte, keine Ansprechpartner im Stadion: Die Erfahrungen, die der Ulmer Stefan Lockenvitz rund um das Pokalspiel am Samstag gemacht hat, sind frustrierend. SSV-Sprecher Max Rieck hält dagegen und sagt, es seien nicht zu viele Karten verkauft worden. Vereinzelt hätten die Security-Mitarbeiter sogenannte Print@home-Tickets nicht richtig zuordnen können.

Stefan Lockenvitz wohnt in Ulm, ist Fan des SSV. „Und darum hatte ich mir für 15 Euro ein Ticket für das Pokalspiel gekauft“, berichtet er unserer Zeitung. Mit drei Freunden kommt er am Samstag gegen 15 Uhr ins Stadion. Dann die Enttäuschung: „Block I, für den wir die Karten hatten, war total überfüllt.“ Kein Durchkommen, auch die anderen Blöcke sind voll. Lockenvitz kritisiert: „Die Security-Mannschaft war komplett überfordert, da hätte nichts passieren dürfen.“ Einzelne Sicherheits-Leute hätten sich angesichts der schieren Masse zurückgezogen.

Fans kommen in Ulm nicht auf die überfüllten Tribünen

Vergeblich versucht Lockenvitz am Samstag im Stadion, einen Ansprechpartner zu finden: „Am Schalter für die Schiedsrichter-Tickets erklärten sich die Mitarbeiter für unzuständig.“ Die vier Fans sehen keine Möglichkeit, sich das Spiel anzuschauen und treten den Rückzug an. Im Stadion treffen sie auf Frankfurt-Fans, die ebenfalls keinen Platz finden und sich auf den Heimweg ins Hessische machen. Lockenvitz: „In unserem Block I und in den anderen Blöcke waren ja auch schon Notausgänge und Fluchtwege voll. Wir fragen uns, ob nicht zu viele Tickets verkauft worden sind.“

SSV-Sprecher Max Rieck sagte am Sonntag auf Anfrage unserer Zeitung, ihm seien diese Vorfälle nicht bekannt. Der Verein habe 18440 Tickets verkauft – genau die mit dem DFB und der Polizei abgesprochene Zahl. Ihm seien nur Probleme mit Ticket-Inhabern bekannt, die ihre Tickets daheim (Print@home) ausgedruckt hatten: „Vereinzelt haben die Scanner unserer Einlass-Mannschaft diese Tickets nicht erkannt.“ (lmö)

