Gefahrgut-Einsatz in Senden: Entzündlicher Stoff löst Alarm aus

Plus 45 Feuerwehrleute waren am Samstag bei einem Gefahrgut-Einsatz in Senden. Aus einem Leck in einem Behälter war ein entzündlicher Stoff ausgetreten.

Von Wilhelm Schmid

Kurz nach 12 Uhr mittags kam es am Samstag im Lager eines Industriebetriebes an der Sendener Siemensstraße zu einem Gefahrstoffaustritt, der einen mehrstündigen umfangreichen Feuerwehreinsatz nach sich zog: 45 Feuerwehrleute der Wehren aus Senden, Weißenhorn und Neu-Ulm sowie die Gefahrgut-Spezialeinheiten des Landkreises Neu-Ulm waren mit zahlreichen unter Atemschutz und mit zusätzlichen Schutzanzügen vorgehenden Kräften im Einsatz, um festzustellen, welcher der zahlreichen Behälter in der Lagerhalle leck geworden war. Die Flüssigkeit verdampfte und trat aus der Lüftungsanlage als weißer Rauch ins Freie, nicht ohne dabei die Alarmanlage auszulösen.

Diese Flüssigkeit war in dem defekten Behälter in einer Firma in Senden

Bei dem Stoff handelte es sich um Methylmethacrylat-Monomer, eine leicht entzündliche Flüssigkeit, die als wichtiger Grundstoff in der Zahntechnik sowie für die Herstellung von Knochenzement, Lacken und Klebstoffen dient. Nach längerer Suche konnte der undichte Behälter festgestellt und ins Freie gebracht werden. Verletzt wurde niemand; die bereitstehenden Rettungsdienstkräfte brauchten nicht einzugreifen.

