Gumpiger Donnerstag 2019: Gut gerüstet für die große Party

Die Menge tobt: Maschkerer aus dem ganzen Umland zieht es am Gumpigen Donnerstag nach Weißenhorn. 2018 haben 7000 Narren gefeiert. In diesem Jahr könnten es noch mehr werden, wenn das Wetter so schön bleibt.

Mehr Verpflegungsstände, mehr Sicherheitsleute, eine größere Tanzfläche: Der Veranstalter der Riesenfete in Weißenhorn ist auf mehr Zulauf vorbereitet.

Von Jens Noll

Die närrischen Tage streben ihrem Höhepunkt entgegen. Zahlreiche Faschingsfreunde haben sich einen Termin schon vor Monaten freigehalten: Am Donnerstag, 28. Februar, dem Gumpigen Donnerstag, geht in der Weißenhorner Innenstadt wieder die Post ab. Und wenn das Wetter so schön bleiben sollte, wie es derzeit ist, dann könnte die Riesenfete auf dem Kirchplatz diesmal noch größer ausfallen als 2018.

Seit einigen Jahren richtet die Günzburger Eventagentur Urbanmotion im Auftrag der Stadt Weißenhorn den Weiberfasching auf einem abgesperrten Gelände in der Altstadt aus. Das Konzept hat sich bewährt, dennoch nimmt Organisator Stephan Zeller jedes Mal kleine, aber feine Änderungen vor, wie er sagt. Denn bei jeder Party fällt ihm noch etwas auf, was besser werden könnte. Die wichtigsten Änderungen diesmal: Es gibt noch mehr Essens- und Getränkestände, ebenso erhöht der Veranstalter auch die Zahl der eingesetzten Sicherheitsleute, die auf dem Festgelände und an den Zugängen aufpassen, dass die Feierlichkeiten in geordneten Bahnen ablaufen.

Zellers Rechnung ist einfach: Wenn das Wetter mitmacht, dann kommen auch mehr Besucher. Und die konsumieren auch mehr. Zur Spitzenzeit waren im Vorjahr knapp 5000 Menschen gleichzeitig im abgesperrten Bereich. Bis zu 8000 waren es seinen Schätzungen nach im Laufe der ganzen Veranstaltung. Diesmal könnten es noch mehr sein, sagt Zeller.

Drei Verpflegungsstände mehr als beim Gumpigen Donnerstag 2018

Insgesamt elf Verpflegungsstände auf dem Gelände, drei mehr als im Vorjahr, werden die Faschingsfreunde mit Essen und Getränken versorgen. „Sie fangen diesmal schon bei der Heilig-Geist-Kirche an“, sagt Zeller. Neu sei diesmal unter anderem ein weiterer Stand mit hochprozentigen Getränken und ein Wagen mit diversen Grillwurst-Varianten. Direkt auf dem Kirchplatz werden die Stände nun anders angeordnet. „Dadurch ist die Tanzfläche größer“, sagt Zeller.

Los geht die Party mit DJ Spirit am Donnerstag um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 16 Jahren. Wer unter 18 ist, muss das Gelände um Mitternacht verlassen. Alle anderen können bis 2 Uhr weiterfeiern. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Schlegelschen Buchhandlung und bei der Metzgerei Rahn sowie an der Abendkasse.

Auch außerhalb des abgesperrten Geländes werden Freunde der fünften Jahreszeit die Nacht wieder zum Tag machen. Viele Wirtschaften und Kneipen sind bis in die Morgenstunden geöffnet. Die Interessengemeinschaft Weißenhorner Fasnacht richtet ihre Fete am Gumpigen wieder in der Stadthalle aus. Dort erwartet die Besucher neben stimmungsvoller Musik eine Megabar. Los geht es dort um 20 Uhr.

Einige Straßen in der Weißenhorner Innenstadt sind gesperrt

Der Straßenfasching am Gumpigen Donnerstag, 28. Februar, hat Auswirkungen auf den Verkehr innerhalb und außerhalb der Weißenhorner Altstadt. Ein reger Fußgängerverkehr wird insbesondere zwischen der Innenstadt und dem Eulencafé an der Memminger Straße erwartet. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird von 16.30 Uhr an die gesamte Altstadt für den Verkehr gesperrt. Ab 18 Uhr sind auch die Illerberger Straße im Bereich zwischen Herzog-Ludwig-Straße und Hauptplatz, der Hauptplatz bis zum Kreisverkehr am Oberen Tor und die Memminger Straße vom Hauptplatz bis zur Bleichstraße nicht mehr befahrbar. Die Sperrungen werden voraussichtlich bis Freitag, 5 Uhr, bestehen.

Auch die Parkplätze an der Stadthalle und am ehemaligen Busbahnhof können von 18 Uhr bis voraussichtlich 5 Uhr nicht mehr angefahren werden. Genutzt werden können der Parkplatz vor der Fuggerhalle und andere öffentliche Parkflächen. Um zu gewährleisten, dass innerhalb des Veranstaltungsbereiches keine Autos parken, gelten umfangreiche Halteverbote in der Altstadt, der Illerberger Straße, der Memminger Straße und am Hauptplatz. Auch Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge rechtzeitig außerhalb des Veranstaltungsbereichs abzustellen. Mit der Sperrung der Illerberger Straße wird auch die Bushaltestelle „Altstadt“ nicht mehr angefahren werden können.

