25.09.2018

In Ulm wird es immer wärmer

Daten des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage zeigen Veränderungen in der Stadt

In der Münsterstadt wird es immer wärmer. Dies zeigen Daten des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage. Das Nachrichtenmagazin Spiegel veröffentlichte nun als Teil eines europäischen Datenverbundes (European Data Journalism Network), interessante Details.

Für die Analyse wurden Daten des Zeitraums von 1900 bis 1979 sowie von 1979 bis 2017 verglichen. In 38 der 61 untersuchten deutschen Städte lag der Anstieg bei mindestens einem Grad. Ulm liegt im Schnitt. Die Durchschnittstemperatur der Münstermetropole ist von 8,7 Grad zwischen den Jahren 1900 und 1999 auf 9,6 Grad zwischen den Jahren 2000 und 2017 gestiegen. Die wärmsten Jahre waren 2014, 2015, 1994, 1920 und 2000.

Im 20. Jahrhundert gab es rund ums Münster durchschnittlich 1,1 heiße Tage im Jahr. In den Jahren 2000 bis 2017 lag die Zahl der heißen Tage bei durchschnittlich 5,2 pro Jahr. Ein Tag gilt an einem Ort dann als heiß, wenn die Durchschnittstemperatur deutlich über den ortsüblichen Temperaturen liegt. Für Ulm ist ein heißer Tag demnach, ein Tag, an dem die Temperatur im 24-Stunden-Schnitt über 24,0 Grad liegt.

Im 20. Jahrhundert blieb die Temperatur an durchschnittlich 38,2 Tagen im Jahr unter -1,0 Grad. In den Jahren 2000 bis 2017 gab es in Ulm im Schnitt 31,7 Frosttage im Jahr. Das Datennetzwerk hat insgesamt 558 Städte in ganz Europa untersucht und festgestellt, dass sich Ulm durchschnittlich schnell erwärmt. Die sich am schnellsten erwärmende Stadt Europas ist Kiruna in Schweden. Dort lag die durchschnittliche Temperatur in den vergangenen 17 Jahren um 3,4 Grad höher als im 20. Jahrhundert. Von den in Deutschland analysierten Städten hat sich Stralsund am stärksten erwärmt. Hier stieg die Temperatur um 1,3 Grad. Die europäische Stadt, die sich im 21. Jahrhundert am wenigsten erwärmt hat, ist Ponta Delgada in Portugal. (heo)

