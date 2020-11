05.11.2020

Jetzt 15 Corona-Opfer in Seniorenheim

In 13 Einrichtungen gibt es Infizierte

Die Zahl der Todesopfer in einem Seniorenheim in Laichingen wächst weiter. Nun ist ein weiterer Bewohner gestorben, wie das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises meldet. Somit sind dort 15 Menschen an oder mit einer Infektion gestorben. In Pflegeeinrichtungen wurden verschiedene Reihentestungen vorgenommen, doch noch liegen nicht alle Ergebnisse vor. Im Laichinger Seniorenzentrum sind mittlerweile 82 Menschen Corona-positiv, 36 davon sind Mitarbeiter. Mittlerweile wurden in 13 Einrichtungen Menschen ermittelt, die sich mit dem Virus angesteckt haben. Neben dem Laichinger Seniorenzentrum hat es das in Blaustein am schlimmsten erwischt. Dort sind fünf positiv getestete Bewohner gestorben; insgesamt sind dort bisher 54 Covid-19-Fälle bekannt geworden. Infizierte wurden, neben den bereits genannten, in folgenden Seniorenzentren oder Pflegeeinrichtungen entdeckt: in Blaubeuren, Ulm (Haus Michael, Seniorenzentrum Weststadt, Clarissenhof, Elisa-Seniorenresidenz, Seniorenzentrum Wiblingen), Amstetten, Ehingen, Beimerstetten, Langenau und Heroldstadt. In den nächsten Tagen wird mit weiteren Testergebnissen gerechnet.

Seit April finden wöchentliche Gesundheitschecks in den Unterkünften für Flüchtlinge statt. Unter anderem messen Helfer vom Roten Kreuz Fieber und nehmen die Bewohner in Augenschein. 19 Personen aus den Unterkünften des Kreises in Ehingen, Munderkingen und Laichingen sind positiv auf Covid-19 getestet worden. (az)

