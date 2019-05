vor 34 Min.

Kirchentag zum Neu-Ulmer Stadtjubiläum

Eine Friedenstafel wird am Sonntag zum Neu-Ulmer Kirchentag auf dem Petrusplatz stehen, ähnlich wie hier beim Friedensfest in Augsburg.

Am Sonntag wird eine Friedenstafel auf dem Petrusplatz aufgebaut. Aus einer anderen Stadt gibt es gute Erfahrungen. Die Organisatoren hoffen noch auf Kuchenspenden.

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Ulm/Neu-Ulm veranstaltet am Sonntag, 26. Mai, den Neu-Ulmer Kirchentag auf dem Petrusplatz. Die ökumenische Gemeinschaftsaktion ist ein Bürgerprojekt im Rahmen des Neu-Ulmer Stadtjubiläums.

Der Kirchentag beginnt um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, der von Pfarrer Johannes Knöller und Pastor Thomas Greiner unter dem Motto „Sucht den Frieden der Stadt“ zelebriert wird. Die musikalische Gestaltung übernimmt unter anderem ein Posaunen-Chor, der sich aus Musikern aus dem evangelischen Dekanat Neu-Ulm zusammensetzt. Gleichzeitig wird es einen Kindergottesdienst im Edwin-Scharff-Museum geben. Beide Gottesdienste beginnen auf der Bühne am Petrusplatz. Nach einer Einführung können die Kinder gemeinsam in das Museum gehen.

Anschließend sind alle Besucher und auch Gäste, die später dazu stoßen, zu einem gemeinsamen Essen eingeladen. Den Verantwortlichen ist es laut Pressemitteilung wichtig, „dass es sich hierbei nicht um ein normales Gemeindefest mit Pommes- und Würstelbuden handelt“. Stattdessen wird es ein großes Picknick auf dem Petrusplatz geben. Eine „Friedenstafel“, wie es sie auch bereits in Augsburg gab. Hierzu wird auf dem Platz ein großes Buffet aufgebaut. Jeder bringt neben Geschirr und Besteck das mit, was er gerne essen möchte und steuert es zur gemeinsamen Tafel bei.

Die Organisatoren wünschen sich, dass so zum einen ein außergewöhnliches Gemeinschaftsmahl entsteht und zum anderen Katholiken, Lutheraner, Freikirchler, Kirchennahe und Kirchenferne miteinander in Kontakt kommen. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. Hierzu hoffen die Organisatoren noch auf Kuchenspenden.

Ökumenischer Kirchentag auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm

Für Kinder gibt es nach dem Mittagessen eine Spielstraße mit Hüpfburg und Rollenrutsche. Kirchenmusikdirektor Oliver Scheffels bietet mit seinem Gospel-Chor der Petruskirche ein offenes Singen in der Kirche an, Pfarrer Johannes Knöller ein Bibelgespräch zum Thema „Wohin mit meiner Wut?“. Auf der Open-Air-Bühne singen die „Pfuhler Kids“ und am späten Nachmittag spielt die Ravensburger Lobpreisband. Bei schlechtem Wetter findet der Kirchentag in der Petruskirche und den zugehörigen Räumlichkeiten statt.

Am Vorabend des Kirchentags gibt es im Johanneshaus ab 19 Uhr eine Psalmennacht. 150 Sprecherinnen und Sprecher werden alle 150 Psalmen lesen. Dazwischen wird es Harfenmusik geben.

Wer mitwirken möchte, kann sich bei den Neu-Ulmer Pfarrämtern oder bei Religionspädagoge Felix Henkelmann (felix.henkelmann@elkb.de, Tel. 0731/97486-52) melden. Weitere Informationen zum Neu-Ulmer Kirchentag auf wir-leben-neu.de. (az)

