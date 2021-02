14:34 Uhr

Klostersteige Elchingen: Lkw bleibt am Martinstor hängen - Fahrer flüchtet

Die Durchfahrt am Martinstor in Oberelchingen: Ein Lkw blieb hängen - und flüchtete.

Ein Lkw blieb am Martinstor in Oberelchingen hängen. Das Tor wurde dadurch beschädigt. Der Fahrer flüchtete, konnte aber dann ermittelt werden.

Ein Lkw ist am Mittwochmorgen am Martinstor in Elchingen hängen geblieben und hat es dabei beschädigt. Der Fahrer flüchtete. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei die Unfallflucht aber aufklären.

Demnach beobachtete der Zeuge aus seinem Büro heraus, was sich an der Klostersteige in Elchingen abspielte. Wie den Polizisten vor Ort geschildert wurde, fuhr der Lkw die Klostersteige hinauf, bei der Durchfahrt des Martinstors blieb dieser Lkw, während der Ausfahrt, mit seinem Aufbau am Torbogen hängen. Dabei brach auch etwas von der Bausubstanz aus dem Torbogen heraus.

Unmittelbar nach dem Verkehrsunfall flüchtete der Fahrer mit seinem Lkw, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Anhand der Angaben des Zeugen konnte dieser jedoch schnell ausfindig gemacht werden.

Tatverdächtiger in Ulm bei einer Anlieferung festgestellt

Der Tatverdächtige wurde bei einer Anlieferung in Ulm festgestellt und ihm wurde der Tatvorwurf des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eröffnet. Auch am Lkw waren die entsprechenden Unfallspuren deutlich zu erkennen.

Da sich der Tatverdächtige lediglich nur kurzfristig im Inland aufhält und hier keinen festen Wohnsitz hat, wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung von mehreren Tausend Euro zur Sicherung des Strafverfahrens angeordnet. Nach Bezahlung dieser Sicherheitsleistung konnte der Tatverdächtige weiter seiner Beschäftigung nachgehen.

Am Lkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro. Der Sachschaden am Torbogen kann bislang noch nicht beziffert werden. (AZ)

