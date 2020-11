11:45 Uhr

Kostenloser Lieferservice: Weihnachtskurier bringt jetzt Einkäufe nach Ulm und Neu-Ulm

Plus Ein ähnliches Angebot gab es bereits beim Corona-Lockdown im Frühjahr. Was jetzt neu ist und worauf die Händler aus Ulm hoffen.

Die Schließung der Gastronomie hat nach Angaben des Ulmer City Marketing prekäre Auswirkungen auf den Einzelhandel in der Stadt, der Umsatz sei seither stark rückläufig. Um dem entgegenzuwirken und den Einzelhandel zu unterstützen, bietet das Ulmer City Marketing ab sofort bis 23. Dezember den Ulmer Weihnachtskurier an – einen für Kundinnen und Kunden sowie für Händler kostenlosen Lieferservice für Waren, die in der Ulmer City eingekauft werden.

Die Idee ist erprobt: Bereits im Frühjahr beim ersten Lockdown war der Ulmer City Kurier unterwegs – damals allerdings mit einem Lastenfahrrad. Anschließend zogen die Organisatoren ein sehr zufriedenes Fazit: Bis zu 60 Einsätze am Tag hatte der Kurier.

Der Weihnachtskuriersoll nicht zuletzt älteren Menschen oder Risikopatienten die Chance geben, von Zuhause aus regional einzukaufen und dabei die Ulmer Händler zu unterstützen. Geschenke und andere Einkäufe werden im weitläufigen Stadtgebiet von Ulm und Neu-Ulm ausgeliefert.

Der Weihnachtskurier soll das Geschäft in Ulm ankurbeln

„Wir hoffen, dass der Weihnachtskurier von den Geschäften, Kundinnen und Kunden gut angenommen wird. Viele von ihnen befinden sich aufgrund der Auswirkungen der Pandemie im Konflikt zwischen dem vermehrten Wunsch, regional zu kaufen, um den Handel zu unterstützen, und dem Streben nach Kontaktvermeidung“, so Citymanagerin Sandra Walter. Diese Kunden wolle man nicht an den Onlinehandel verlieren.

Ziel sei es, die Hürden für einen regionalen Einkauf der Ulmer Kundinnen und Kunden so niedrig wie möglich zu gestalten. Produktsuche, Kontakt, Bezahlung und Lieferung sollen so einfach wie möglich sein. Wer einkaufen will, bestellt beim teilnehmenden Händler via Telefon, Social Media, WhatsApp, E-Mail oder Online-Präsenz. Bezahlt wird kontaktfrei beim Einzelhändler und der Ulmer Weihnachtskurier liefert die Ware bei Bestellung bis 12 Uhr noch am selben Tag mit einem Elektrofahrzeug aus. Auf der Internetseite ulmercity.de ist vorab ein virtueller Schaufensterbummel möglich.

„Wichtig ist es aktuell, zusammenzuhalten, die Kräfte innerhalb der City zu bündeln und gemeinsam den sinkenden Umsätzen etwas entgegen zu setzen“, betont Citymanagerin Walter. Die Stadt Ulm sowie Sparkasse Ulm und die Volksbank Ulm-Biberach unterstützen das Projekt finanziell, die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) stellen das Elektrofahrzeug Renault Zoe und die Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft (PBG) ermöglicht kostenfreies Parken in ihren Parkhäusern. Um die Umwelt zu schonen, soll der Ulmer Weihnachtskurier optimierte Routen nutzen. (az, mase)

Lesen Sie auch:

Themen folgen