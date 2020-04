Geschäfte in Ulm öffnen wieder, Neu-Ulm muss warten

Plus Bei den Händlern in Ulm herrscht Erleichterung, auch wenn Sorgen bleiben. Die Neu-Ulmer sind enttäuscht. Zwei kreative Ideen sollen den Geschäften helfen.

Am Montag dürfen kleinere Geschäfte in Baden-Württemberg ihre Türen wieder öffnen, die meisten bayerischen Händler müssen dagegen noch eine Woche länger warten. „Das ist natürlich enttäuschend für die Neu-Ulmer, die schon in den Startlöchern standen und sich zum Beispiel mit Mundschutzen ausgestattet haben“, sagt Citymanagerin Ina-Katharina Barthold vom Gewerbeverein „Wir in Neu-Ulm“ (WIN). Stefan Greiner, ihr Kollege vom Ulmer City Marketing, ist dagegen erleichtert: „Vor allem die kleinen Händler haben wenig finanzielle Rücklagen. Es ist wichtig, dass sie wieder öffnen dürfen.“

Die Wochen ohne Einnahmen haben die Unternehmer in große Probleme gebracht – und sie zur Kreativität gezwungen. Etliche Gastronome boten Speisen zum Mitnehmen an, manche Händler konnten einen Teil der Umsatzeinbußen über das Online-Geschäft abfangen. Für Neu-Ulms Citymanagerin Barthold ist klar: Jetzt brauche jedes Geschäft eine Internetseite. Das Ulmer City Marketing hat für seine Mitglieder ein Zusatzangebot geschaffen und nach Absprache mit WIN auch die Geschäftsinhaber aus der Schwesterstadt ins Boot geholt: 25 bis 60 Einsätze am Tag hatte der Ulmer City Kurier in den vergangenen drei Wochen. Bürger beider Städte konnten werktags bis 14 Uhr bei teilnehmenden örtlichen Geschäften Waren im Wert von mindestens 20 Euro bestellen und bekamen ihre Lieferung noch am gleichen Tag. Auch, wenn die Läden in Ulm ab Montag wieder öffnen dürfen, wird es diesen Service in der kommenden Woche weiter geben. Citymanager Stefan Greiner ist mit dem City Kurier äußerst zufrieden: „Das Angebot wurde sehr gut angenommen. Die Kunden haben sich gefreut, dass sie die regionalen Waren bekommen haben und nicht im Internet bestellen mussten.“

Ulm/Neu-Ulm: Geschäfte öffnen schrittweise wieder

Der Kurier ist nicht das einzige Beispiel für die Kreativität in der Krise. Optik Salzmann verschickte nach Ostern Briefe an alle Bestandskunden: Wer jetzt einen Gutschein kauft, kann ihn bis 9. Januar 2021 zum doppelten Wert einlösen. Optiker durften als sogenannte Grundversorger zwar auch bislang geöffnet bleiben. Gute Zeiten erlebten aber auch sie nicht. Neue Sehhilfen gingen in den Filialen kaum oder gar nicht über die Ladentheke. Die Umsätze sind laut Mitinhaber Stephan Salzmann um 80 bis 90 Prozent eingebrochen. „Dass wir offen haben, ist zwar gut für die, die Not haben. Aber der Kauf einer neuen Brille ist verschiebbar.“ Der Gutschein aber komme an, viele Kunden hätten das Angebot in Anspruch genommen. „Die Menschen haben ein Feingefühl für Ehrlichkeit, Offenheit und Unternehmergeist“, sagt der Optiker. Das Unternehmen habe gewissermaßen ein Tauschangebot gemacht: Das Vertrauen jetzt gegen einen deutlichen Nachlass später. „Wir wollen kreativ sein und für die Zeit danach bereitstehen“, erläutert Salzmann. Wann diese Zeit beginnt, dazu will der Neu-Ulmer Geschäftsmann keine Prognose abgeben. Eines steht für ihn fest: „Wirtschaft geht nicht vor Gesundheit.“

In der Industrie gibt es ähnliche Gedanken. Ernst Prost, Geschäftsführer des Ulmer Motoröl- und Additivspezialisten Liqui Moly bekennt, momentan verschenke man mehr als man verkaufe – das Unternehmen spendet seine Produkte an Rettungskräfte und deren Fuhrparke. Der Ertrag vor Steuern sei im ersten Quartal um ein Viertel ein gebrochen, gibt Prost bekannt. Dennoch gehen die Spenden und die Werbemaßnahmen weiter. „Klingt verrückt, aber jetzt ist die Gelegenheit, Vollgas zu geben, alles in die Schlacht zu werfen, was wir haben, um dadurch unsere Konkurrenten abzuhängen und zu zeigen, wer die Stellung hält oder wer davonläuft“, schreibt Prost an seine Mitarbeiter.

Coronavirus-Einschränkungen gelockert: Erleichterung bei der IHK Ulm

Die Verantwortlichen der Industrie- und Handelskammer Ulm zeigen sich angesichts der Lockerungen zumindest ein Stück weit erleichtert. IHK-Präsident Jan Stefan Roell bezeichnet die Entscheidungen, welche Betriebe nach der Lockerung der Corona-Einschränkungen ihre Türen wieder öffnen dürfen, als „erste kleine Signale“. Für viele Betriebe fehle weiterhin eine klare Perspektive. IHK-Hauptgeschäftsführer Max-Martin Deinhard präzisiert: „Es gibt noch keine Lösung für Hotellerie und Gastronomie, das bereitet uns große Sorgen.“ Der Hauptgeschäftsführer der Kammer ergänzt: Es brauche mehr Zutrauen in das Verantwortungsbewusstsein der wirtschaftlichen Akteure. Geschäfte sollten aus Sicht der Kammer unabhängig von der Verkaufsfläche und Branchen zeitnah die Chance bekommen, zu zeigen, dass sie Abstandsregeln und Hygienevorschriften erfüllen können. Der Ansturm auf die Soforthilfen sei gerade bei den kleineren Betrieben immens gewesen. Das zeige, wie massiv die Liquiditätsengpässe gewesen seien. „Wir hoffen, dass diese Unterstützung gereicht hat. Für die Betriebe war es in der letzten Zeit sehr hart“, sagt Deinhard. Wie sich die Beschränkungen auf Insolvenzen auswirkten, sei noch unklar.

Eine Blitzumfrage der Kammer ergab, dass 70 Prozent der Betriebe die Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg wichtig finden. Für 57 Prozent ist das Kurzarbeitergeld relevant und für 47 Prozent die Möglichkeit zur Stundung von Steuern. Die Kammer hat ein Expertenteam eingeführt, das zu Existenzsicherung, Liquiditätsplanung, Kurzarbeit und weiteren wirtschaftlichen Fragestellungen berät.

Die Soforthilfen sind auch im Handwerk gefragt: 38 Millionen Euro Unterstützung bekamen die Betriebe im Bereich der Handwerkskammer Ulm, zehn Prozent der rund 6000 Anträge kamen aus dem Stadtgebiet. Die große Welle der Anträge sei inzwischen abgeebbt, berichtet Hauptgeschäftsführer Tobias Mehlich. Für die Betriebe mit Handelsanteil werde es dank der Lockerungen wieder einfacher, auch für die Friseure sei nun ein Ende der Beschränkungen in Sicht. Mehlich fordert: „Dazu wünschen wir uns von der Politik einheitliche und realistische Regelungen zur Schutzkleidungspflicht und in Konsequenz die Ausstattung der entsprechenden Betriebe damit.“

