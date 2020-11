16:35 Uhr

Kritik an Corona-Regeln: Warum sind in Ulm Tennisplätze gesperrt, Neu-Ulmer Hallen aber nicht?

In Ulm darf pro Tennishalle nur ein Platz bespielt werden. In Neu-Ulm hingegen, werden keine Plätze abgesperrt.

Plus In Ulm gibt es Ärger über die Einschränkungen für den Botanischen Garten und die Tennishallen.

Von Oliver Helmstädter

Der Ulmer Landtagsabgeordnete Rivoir setzt sich für die Wiedereröffnung des Ulmer Botanischen Gartens ein. Das Gelände auf dem Eselsberg sei vergleichbar mit einer städtischen Parkanlage schreibt er Ministerin Theresia Bauer. Und die würden schließlich auch nicht geschlossen, da sie genügend Platz für die Einhaltung von Abstandsregeln böten.

Tennishallen: SSV Ulm spricht von Unverhältnismäßigkeit

Kritik gibt es auch aus den Reihen Ulmer Tennisvereine an der Verschärfung der Corona-Regeln in Tennishallen. Seit wenigen Tagen sind nur noch zwei Personen gleichzeitig je Halle erlaubt. Und nicht mehr je Platz. Diese Verschärfung greift nach Auffassung der Tennisabteilung des SSV nur in Baden-Württemberg und sei unverhältnismäßig und unverständlich.

In Neu-Ulmer Tennishallen wird wie berichtet noch auf allen Plätzen Tennis gespielt. Wie der SSV Ulm 1846 seinen Mitgliedern mitteilt, werde nun versucht, eine schnellstmögliche Wiederherstellung der vorherigen „Pro Platz“-Regelung beim zuständigen Kultus- und Sportministerium in Stuttgart zu erreichen.

