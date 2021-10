Betrüger geben sich im Landkreis Neu-Ulms als Polizisten aus

Callcenter-Betrüger waren am Mittwoch in den Landkreisen Neu-Ulm, Unterallgäu und Oberallgäu aktiv. Das rät die Polizei.

Am Mittwoch haben mutmaßliche Callcenter-Betrüger die Landkreise Oberallgäu, Unterallgäu und Neu-Ulm mit Anrufen überzogen und sich vornehmlich als Polizeibeamte ausgegeben. Sie versuchten so, Bürgerinnen und Bürger um ihr Geld zu bringen.

Die mutmaßlichen Betrüger, welche vermutlich von einem Callcenter aus agierten, handelten dabei meist nach einer bereits bekannten Masche: Sie gaben sich am Telefon als Kriminalbeamte aus und erklärten ihren potentiellen Opfern, dass Sie eine Tätergruppe ermittelt hätten, die eine Liste mit dem Wohnort der Geschädigten als Tatort bei sich geführt hätten. Nun sollten die angerufenen Personen preisgeben, ob sie Geld oder sonstige Wertgegenstände bei sich in der Wohnung aufbewahren würden.

Wenngleich die Betrüger mittlerweile häufiger anrufen müssen, sind sie in Einzelfällen immer wieder erfolgreich, so die Polizei. Im Präsidiumsbereich wurden im Jahr 2020 über 1.300 Fälle angezeigt. In neun Fällen davon waren die sie erfolgreich und erlangten mit der Masche „Falsche Polizeibeamte/Amtsträger“ insgesamt über 400.000 Euro.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West rät: