vor 17 Min.

Nebenbuhler mit Armbrust attackiert? Prozess beginnt

Einem 43-Jährigen aus Paffenhofen an der Roth wird versuchter Mord vorgeworfen. Er soll mit einer Armbrust auf den neuen Partner seiner Exfreundin geschossen haben.

Ein verlassener Liebhaber soll seinem Nebenbuhler mit einer Armbrust einen Pfeil in die Brust geschossen haben. Ab kommenden Montag (9.30 Uhr) muss sich der 43-Jährige deshalb vor dem Landgericht Memmingen verantworten. Die Anklage wirft ihm versuchten Mord vor.

Laut Staatsanwaltschaft wollte der Schütze seine Ex-Freundin durch die Tötung ihres neuen Lebensgefährten zurückgewinnen. Mit einer Pistolen-Armbrust lauerte er dem Rivalen im September in Pfaffenhofen an der Roth (Landkreis Neu-Ulm) auf und schoss ihm nach einem Wortwechsel einen 16 Zentimeter langen Leichtmetallbolzen in die Herzgegend, so die Anklage. Dem Opfer wurde dabei ein Brustmuskel durchtrennt. Zum Verfahren sind über 30 Zeugen geladen. (dpa/lby)

