Nein zum Stein

Schotter statt Grün im heimischen Garten ist zumindest in Neubaugebieten nicht mehr erwünscht. Aber: Versteht das jeder?

Von Ronald Hinzpeter

Jetzt ist es amtlich: Stein- und Schottergärten sind in den Neubaugebieten von Neu-Ulm nicht erwünscht. Eine entsprechende Vorschrift hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt verabschiedet – auch wenn wohl nicht jeder gleich erkennen kann, was der Text im Kern bedeutet. Das liegt an der Formulierung, die zumindest juristisch präzise gefasst ist.

Die Grünen hatten beantragt, in den amtlichen Festschreibungen für Bebauungspläne einen Passus gegen die ungeliebten Steinflächen aufzunehmen. Obwohl die Stadtverwaltung die Ansicht vertritt, die bisherigen Vorschriften genügten, um „Steingärten mit Versiegelungscharakter“ in Neubaugebieten zu verhindern, so hat sie doch nach einer Formulierung gesucht, die für mehr Klarheit sorgt. Gefunden wurde folgende Lösung: Unbebaute Grundstücksflächen, die nicht als Zufahrten und als Zugang dienen, seien so zu gestalten, dass „die natürliche Bodenfunktion“ erhalten bleibe. Der Boden dürfe somit nicht mit Fliesen, Folien, Platten oder massiven Schotterflächen abgedichtet werden, weil dadurch kein Wasser- und Luftaustausch mehr erfolgen könne. Das zerstöre die natürliche Bodenfunktion.

Wie Oberbürgermeister Gerold Noerenberg erläuterte, müsse alles, was vor Gericht Bestand haben solle, sehr präzise formuliert sein. Das Wort „Schotterflächen“ allein genüge einfach nicht, das sei „reine Symbolpolitik“. Es gehe doch darum, tatsächlich etwas zu erreichen. Mit dem Formulierungsvorschlag der Verwaltung werde ein Grundstücksbesitzer auch daran gehindert, den Boden mit Folien abzudichten.

Allerdings glaubt Rainer Juchheim von den Grünen nicht, dass die Verwaltungsformulierung von jedem verstanden wird: „Wenn einer das liest, denkt er nicht an Schottergärten. Das ist also nicht zielführend.“ Es komme nicht zum Ausdruck, dass Schottergärten nicht erwünscht seien. Diese Argumentation wiederum konnte der Oberbürgermeister nicht nachvollziehen. Seiner Ansicht nach stelle Juchheim „die Bürger für relativ blöd hin“ und traue ihnen nicht zu, diese Vorschrift richtig zu verstehen. Wobei das mit dem Verstehen ohnehin so eine Sache ist. Stadtbaumeister Markus Krämer merkte an, es könne durchaus sein, dass mancher die Passage nicht kapiere, doch das sei auch bei anderen Formulierungen in den Bebauungsplänen so. Die Festsetzung müsse eben juristisch wasserdicht sein.

