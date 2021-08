Schließung der Grundschule Oberfahlheim: Können die Gemeinderäte die Gründe bewerten?

Plus Freie-Wähler-Mann Josef Klein bezweifelt, dass der Gemeinderat einen wesentlichen Grund für das Aus der Grundschule Oberfahlheim wirklich einschätzen kann.

Monate, die von der Corona-Pandemie gezeichnet sind, liegen auch hinter den Freien Wählern in Nersingen. Erstmals nach vielen Monaten trafen sich die Mitglieder der Gruppierung zur Hauptversammlung. Zwei weitere Sitze im Gemeinderat hat die Wahl im März vergangenen Jahres den Freien Wählern eingebracht. Ein Erfolg, der die politischen Mitstreiter beleidigt habe, wie der Fraktionsvorsitzende Josef Klein sagte. Vom Wahlergebnis abgewatscht, sei bei der CSU und der SPD kein Wille zur Zusammenarbeit mehr vorhanden.