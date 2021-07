Brand in Gerlenhofen: Starke Rauchentwicklung in Firmengebäude - Feuerwehr im Einsatz

In Gerlenhofen läuft aktuell ein Feuerwehreinsatz. In einem Firmengebäude wurde eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen.

Im Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen läuft seit Donnerstagmorgen ein Feuerwehreinsatz. In einem Firmengebäude in der Hausener Straße, in dem Backwaren hergestellt werden, soll es eine starke Rauchentwicklung gegeben haben. Diese sei gegen 7.30 Uhr gemeldet worden.

Einsatzkräfte sind seitdem vor Ort. Laut Polizei hat es aber keine Verletzte gegeben. Die Mitarbeiter hätten sich rechtzeitig ins Freie retten können.

Was den Brand verursacht hat und wie hoch der angerichtete Schaden sein könnte, dazu liegen derzeit noch keine Informationen vor. Wohl würden die Löscharbeiten noch andauern. (AZ)

Weitere Informationen folgen.