Neu-Ulm

vor 47 Min.

Einbruch in Möbelhaus in Neu-Ulm: Täter weiter unbekannt - wie kann das sein?

Nach dem Einbruch in ein Möbelhaus in Neu-Ulm sucht die Polizei mit diesem Foto nach dem Tatverdächtigen.

Plus Bei einem Einbruch in ein Möbelhaus in Neu-Ulm wird binnen 20 Minuten Geld aus einem Tresor gestohlen. Jetzt wurde eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt.

Von Michael Kroha

Seit einem halben Jahr schon fahndet die Polizei nach einem Mann, der in Neu-Ulm in ein Möbelhaus eingebrochen war. Bilder einer Überwachungskamera, die den Tatverdächtigen zeigen, liegen vor und wurden bereits veröffentlicht. Auch eine Belohnung wurde ausgesetzt. Doch noch immer habe sich kein konkreter Tatverdacht ergeben, heißt es. Wie kann das sein?

Themen folgen