Neu-Ulm

vor 43 Min.

Evobus: Kurzarbeit am Standort Neu-Ulm ist beendet

Plus Die Daimler-Tochter sieht Licht am Ende des langen Tunnels. Doch der Weg zurück zur Normalität scheint lang.

Von Oliver Helmstädter

Wie Daimler auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, wurde die Kurzarbeit am Standort Neu-Ulm mit Beginn des laufenden Monats beendet. Aktuell würden "bestehende Kundenaufträge" abgearbeitet, es werden also wieder Reise- und Überlandbusse in Neu-Ulm hergestellt. Es scheint jedoch längst nicht alles im Lot zu sein: "Für den weiteren Jahresverlauf 2021/22 gilt jedoch nach wie vor: Wir fahren auf Sicht", drückt es die Pressestelle aus.

