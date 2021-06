Neu-Ulm

Gerlenhofen bekommt kein reines Seniorenzentrum

Auf dem Grundstück der alten Mehrzweckhalle in Gerlenhofen ließen sich sowohl eine Kita als auch eine Senioreneinrichtung unterbringen, meint die Neu-Ulmer Stadtverwaltung.

Plus Ein Förderverein möchte auf dem Gelände der alten Gerlenhofer Mehrzweckhalle ein reines Seniorenzentrum schaffen, doch da machen nicht alle mit.

Von Ronald Hinzpeter

Alt und Jung ganz eng beieinander, geht das gut? Ja, meinen die Stadträtinnen und Stadträte von Neu-Ulm. Deshalb sollen auf dem Gelände der alten Mehrzweckhalle in Gerlenhofen einerseits eine Kindertagesstätte und andererseits Wohnungen für Senioren entstehen. Allerdings ist noch nicht ganz klar, welche Art von Alteneinrichtung dort etabliert werden könnte. Von betreutem Wohnen bis hin zur Pflegeeinrichtung soll alles möglich sein. Aber erst einmal bekommen die Bürgerinnen und Bürger das Wort. Bei einer Versammlung im Juli sollen sie über die zukünftige Nutzung des Grundstücks debattieren. Allerdings haben Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ebenso wie Sprecher der Fraktionen klargemacht, was aus ihrer Sicht gehen kann und was nicht.

