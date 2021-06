Ladendieb verzehrt seine Beute noch am Tatort

In Neu-Ulm hatte es ein Ladendieb offensichtlich nicht wirklich eilig. Die Polizei konnte ihn unweit des Tatorts antreffen.

Da war womöglich der Durst größer, als die Furcht davor, von der Polizei erwischt zu werden: In Neu-Ulm hat ein Ladendieb seine Beute noch am Tatort verzehrt.

Wie die Polizei mitteilt, entwendete ein 23-Jähriger am frühen Mittwochmorgen, gegen 3.20 Uhr in einer Tankstelle in der Ringstraße zwei Alkoholmixgetränkedosen im Wert von 11 Euro.

Die Polizei wurde gerufen. Die Streife konnte den Täter dann auch gleich noch im unmittelbaren Bereich der Tankstelle feststellen. Zuvor hatte der Mann bereits eine Dose leer getrunken.

Jetzt wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. (AZ)