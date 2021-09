Literarische Entdeckungsreise zur Macke-und-Thuar-Ausstellung

Florian L. Arnold und Christian Katzschmann gestalten „Literarische Reisen“ zur Ausstellung „Ziemlich beste Freund“ im Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Museum.

Die Künstler August Macke und Hans Thuar waren von Kindheit an „Ziemlich beste Freunde“ – so lautet auch der Titel der aktuellen Ausstellung mit ihren Werken im Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Museum. In einer „Literarischen Reise“ nähern sich nun Florian L. Arnold und Christian Katzschmann dieser außergewöhnlichen Freundschaft mit Texten von Macke und Thuar selbst sowie mit Gedichten und Geschichten von Zeitgenossen wie Erich Kästner und Bertolt Brecht an. En passant wollen sie dabei auch die Frage beleuchten, was wahre Freundschaft ausmacht.

Literarische Erkundungen zur Macke-Ausstellung

Am Sonntag, 19. September, sowie an zwei Samstagen, 11. September und 18. September, finden diese „Literarischen Reisen“ im Museum statt. Beginn ist immer um 14 Uhr. Der Autor und Verleger Florian L. Arnold und der Chefdramaturg des Theaters Ulm, Christian Katzschmann, zitieren aus Korrespondenzen und Tagebucheinträgen der Künstler. Ergänzt werden diese Erinnerungen durch Lyrik und Prosa aus der Zeit zwischen den 1890er Jahren und 1945, von bekannten Autoren und Autorinnen wie Kurt Heynicke oder Else Lasker-Schüler. Aber auch Auszüge von Michel de Montaigne, der das Thema der Freundschaft sensibel ausleuchtet, sind teil dieses literarischen Streifzugs.

Anmeldung für die „Literarischen Reisen“ im Scharff-Museum

Die „Literarischen Reisen“ finden bei schönem Wetter auf der Museumsterrasse, bei Schlechtwetter im Vortragssaal statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 15 Personen. Anmeldung mit Kontaktdaten unter: esm-buchungen@post.neu-ulm.de oder telefonisch unter 0731/7050-2520. (AZ)