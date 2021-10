Männer stehlen Banner eines Corona-Testzentrums in Neu-Ulm

Drei Männer sollen ein Banner eines Testzentrums in Neu-Ulm gestohlen haben. Sie waren offenbar betrunken.

An einem Testzentrum in Neu-Ulm ist ein Banner gestohlen worden. Ein Zeuge beobachtete die Tat in der Nacht zum Donnerstag gegen 1.30 Uhr und rief die Polizei. Er teilte mit, dass drei Männer den Hinweisbanner „Corona-Testzentrum“ in der Neu-Ulmer Marienstraße beim Donaucenter entwendeten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief ergebnislos.

Die Neu-Ulmer Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Der Hinweisbanner des Testzentrums wurde offensichtlich abgerissen und gestohlen. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe von circa 70 Euro. Laut dem Zeugen standen die drei Tatverdächtigen deutlich unter Alkoholeinfluss. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat hierzu die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, oder etwas zum Verbleib des Banners sagen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neu-Ulm unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (AZ)