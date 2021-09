Neu-Ulm

Neu im Neu-Ulmer Skulpturen-Park: Ein Cowboy, Franz Marc und blaue Pferde

Plus Dieter Blums Foto "Horses" steht nun in Werner Schneiders Skulpturenpark in Neu-Ulm - umhüllt von massivem Plexiglas. Was das Motiv mit Marlboro und Franz Marc zu tun hat.

Von Veronika Lintner

Dieser Anblick schmeckt nach Tabak und Wild-West. Erinnerungen ploppen auf von vergangenen Zeiten. Von Zigaretten-Kampagnen, die Freiheit versprachen statt den sicheren Lungenkrebs. Denn in diesem Foto reitet der "Marlboro-Mann" auf: Ein veritabler Cowboy mit Hut, Jeans und Lasso, ein Dutzend Pferde bändigend. Nur ist dieses Bild eben nicht mit Werbespruch versehen und in Zigarettenmarken-Rot getaucht. Sondern in Chagall-Farben. Dabei steckt auch ein großes, gewichtiges Stück Franz Marc in diesem Bild, Blauer Reiter trifft Hollywood. Eingelassen ist dieses Bild von Dieter Blum in einen handbreitdicken Plexiglasblock. Kunstsammler Werner Schneider freut der Anblick - dieses Werk ist der neuste Neuzugang in seinem Skulpturenpark, am Venet-Haus in Neu-Ulm.

