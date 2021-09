Neu-Ulm

vor 18 Min.

"Nicht ganz dicht"? Kabarett, Musik und Literatur am Theater Neu-Ulm

Plus Am Theater Ulm bahnen sich bunt gemischte, humorige Abende an. "Nicht ganz dicht" heißt das Programm. Auch Kathi Wolf mischt mit.

Von Veronika Lintner

"Nicht ganz dicht"? Was für viele nach einer handfesten Beleidigung klingt, macht das Theater Neu-Ulm jetzt frech und dreist zum Programm. Unter genau diesem Titel, "Nicht ganz dicht", veranstalten die Theater-Chefs Heinz Koch und Claudia Riese bald bunt gemixten Abende. "Scherz, Satire, Ironie und schiefere Bedeutung", verspricht das Programm, das humorige Texte Marke Eigenbau ebenso bieten möchte wie Perlen von Mark Twain oder Loriot. Das Duo Koch/Riese spielt selbst mit, sie teilen sich die Bühne mit Gastkünstlerinnen und Gastkünstlern aus Leipzig und München. Auch die Lokalmatadorin Kathi Wolf kündigt sich an. Siebenmal will das kleine Privattheater eine Mischung aus Kabarett, Comedy und Literatur präsentieren. Premiere ist an diesem Samstag, 2. Oktober.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen