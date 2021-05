Neu-Ulm

24.05.2021

Schlägerei auf dem Bahnhofsvorplatz in Neu-Ulm

Ein Polizeieinsatz aufgrund einer Schlägerei am Bahnhofsvorplatz hat in Neu-Ulm für Aufsehen gesorgt. Was passiert ist.

Ein Polizeieinsatz aufgrund einer Schlägerei am Bahnhofsvorplatz sorgte in Neu-Ulm für Aufsehen. Am Samstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr erreichten die Polizeiinspektion Neu-Ulm mehrere Meldungen, dass es am Bahnhofsvorplatz in Neu-Ulm zu einer größeren Schlägerei gekommen sei. Als die ersten Streifen vor Ort eintrafen, flüchteten die Beteiligten zunächst in unbekannte Richtung. In Neu-Ulm fliegen die Fäuste Im Rahmen einer Fahndung konnte jedoch ein leicht verletzter, 34-jähriger Neu-Ulmer festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass es zunächst zu einem verbalen Schlagabtausch zweier Personengruppen kam. Die Situation eskalierte und der 34-jährige Neu-Ulmer wurde von einer bis dato unbekannten Person mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Hierdurch ging die Person zu Boden. Sein Kontrahent ließ jedoch nicht von ihm ab und trat nochmals mit dem Fuß auf ihn ein. Erst als Passanten dazwischen gingen, ließ die Person von dem 34-Jährigen ab. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 in Verbindung zu setzen. Lesen Sie auch: Jugendliche klettern in Erbach auf einen Kran

