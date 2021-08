Stadt Neu-Ulm betreibt künftig den Kindergarten in Steinheim

Plus Der Neu-Ulmer Stadtteil Steinheim bekommt eine neue Kita. Doch bereits jetzt übernimmt die Stadt den Betrieb des Kindergartens von der evangelischen Kirche.

Der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder ist in Neu-Ulm weiter hoch. Das gilt auch für den Stadtteil Steinheim. Die geplante Kita soll deshalb größer werden als zunächst angedacht. Bis der Neubau fertig ist, geht der Betrieb im bestehenden Kindergarten weiter – allerdings übernimmt jetzt die Stadt die Verantwortung.