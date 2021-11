Neu-Ulm/Ulm

vor 1 Min.

Am Neu-Ulmer Wasserturm soll ein Haus der Nachhaltigkeit entstehen

Im alten Wasserwerk an der Turmstraße in Neu-Ulm soll ein Haus der Nachhaltigkeit entstehen - möglicherweise bereits im kommenden Jahr.

Plus Ein Verein möchte in Neu-Ulm einen Begegnungsort rund um das Thema Nachhaltigkeit schaffen. Was die Mitglieder dort alles bieten wollen.

Von Dagmar Hub

Vor kurzer Zeit erst hat sich der Verein "Haus der Nachhaltigkeit Ulm, Neu-Ulm und Region" gegründet. Nun gibt es bereits erste Gespräche der im Sommer im "Founders Space" an der Neu-Ulmer Hochschule eingezogenen Gruppierung mit der Nuwog, ganz real ein Haus der Nachhaltigkeit in Neu-Ulm zu betreiben: Es geht um das 330 Quadratmeter große Erdgeschoss des alten Wasserwerkes an der Turmstraße.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen