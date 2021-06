Verkehrskontrolle am Muthenhölzle Neu-Ulm: Diese Verstöße stellten Zoll und Polizei fest

Auf dem Parkplatz am Muthenhölzle in Neu-Ulm haben Zoll und Polizei mehrere Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Dabei wurden verschiedenste Verstöße festgestellt.

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag zusammen mit dem Zoll am Parkplatz Mutzenhölzle in Neu-Ulm bis in die Abendstunden hinein etliche Fahrzeuge kontrolliert. Der Fokus lag dabei hauptsächlich auf Kleintransportern. Verschiedenste Verstöße wurden festgestellt, so die Polizei in einer Mitteilung.

Unter anderem hatten zwei Fahrzeuglenker, ein 36-jähriger Türke und ein 23-jähriger Kroate, keine in Deutschland gültige Fahrerlaubnis für ihre 3,5-Tonner. Hier wurde die Weiterfahrt unterbunden und ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eröffnet. Die Halter der Fahrzeuge müssen hier wegen des Zulassens der Fahrt ebenfalls mit Strafanzeigen rechnen.

Zoll und Polizei haben am Muthenhölzle kontrolliert

Bei einem weiteren Transporterfahrer wurde festgestellt, dass er sich illegal in Deutschland aufhielt. Eingereist war er als Tourist, hatte allerdings seine Aufenthaltsdauer um 47 Tage überschritten. Auch ging er unerlaubt einer Arbeit nach, was aber noch weiter ermittelt werden muss.

Ein 26-jähriger Syrer, der mit seinem Klein-Lkw unterwegs war, fiel durch seine drogentypischen Ausfallerscheinungen auf. Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht, dass der Fahrer unter Einwirkung von THC sein Fahrzeug lenkte. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Er muss mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro und einem Fahrverbot rechnen. (AZ)

