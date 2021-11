Wieder Hubschrauber über Ludwigsfeld: Polizei sucht nach vermisster Frau

Erneut läuft im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld ein Großeinsatz der Polizei. Es ist aber kein Folgeeinsatz nach dem Einbruch. Eine vermisste Frau wird gesucht.

Im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld läuft zur Stunde erneut ein größerer Einsatz der Polizei. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, handelt es sich dabei aber um keinen Folgeeinsatz aufgrund des merkwürdigen Einbruchs in der Memminger Straße (wir berichteten). Es werde nach einer vermissten 82-Jährigen gesucht, die aus einem Seniorenheim verschwunden war.

Nähere Angaben zur Person machte die Polizei noch nicht. Es könnte jedoch sein, dass im Laufe des Nachmittages noch eine Öffentlichkeitsfahndung von den Behörden herausgegeben wird. Derweil läuft in Ludwigsfeld die größere Suchaktion weiter. Mehrere Streifen der Polizei seien im Einsatz sowie Diensthunde und ein Hubschrauber. Auch die Feuerwehr unterstütze.

Bereits am Donnerstag kreiste über mehrere Stunden ein Hubschrauber über dem Neu-Ulmer Stadtteil. Zwei bislang unbekannte Männer waren gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Memminger Straße eingedrungen. Sie bedrohten zwei Brüder mit einer Schusswaffe und erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie zwei Mobiltelefone. Sie flüchteten. Die Fahndung verlief bislang erfolglos.