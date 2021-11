Zwei Neu-Ulmer Gastronomen verstoßen gegen die Corona-Regeln

15 Gäste tummelten sich freitags noch um 22.35 Uhr in einem Neu-Ulmer Lokal - nicht der einzige Corona-Regelverstoß in der Gastronomie in dieser Nacht.

Gleich mehrere Verstöße gegen Corona-Regeln hat die Polizei Neu-Ulm am Freitag, 26. November, in Lokalen und Bars entdeckt. Laut Polizeibericht fanden die Polizeistreifen gegen 22.35 Uhr einen regen Betrieb in einem Lokal in der Industriestraße in Neu-Ulm vor. Insgesamt trafen die Beamten und Beamtinnen bei der Kontrolle 15 Gäste an.

Zwei Neu-Ulmer Gastronomen halten sich nicht an Corona-Regeln

Gegen 22.45 Uhr traf die Polizei zudem sechs Personen in einer Bar in der Augsburger Straße in der Neu-Ulmer Innenstadt an. Nachdem beide Gastronomiebetreiber somit gegen die aktuellen Infektionsschutzregeln verstoßen haben, erwartet sie nun jeweils eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. (AZ)

