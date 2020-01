vor 38 Min.

Neu-Ulmer SPD will „zweistellig“ am Ratstisch sitzen

Rudi Erne, Fraktionschef der Neu-Ulmer SPD, bedauert die bürokratische Hürden beim raschen Ersatz der maroden Gänstorbrücke.

Von Ronald Hinzpeter

Sozusagen auf hohem Energieniveau fand der SPD-Neujahrsempfang im Brückenbau der Sparkasse statt. Das hatte zum einen mit der Rede des Fraktionsvorsitzenden Rudi Erne zu tun, der beinahe stakkatoartig die Stadtratsthemen des vergangenen Jahres und die noch anliegenden Aufgaben mit Schlagworten aufblitzen ließ, zum Andern mit dem Vortrag von Dr. Alexander Kabza vom Ulmer Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung (ZSW) über Wasserstoff als Energieträger.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Erne die damals noch heiß schwelende Debatte um den Nuxit mit keiner Äußerung bedacht, denn das Thema sei „toxisch“. Diesmal sprach er von einer „vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Landkreis“, was zuletzt nicht mehr so gewesen sei. Er wolle aber „nicht sagen warum“. Das wusste ja eh jeder. Erne bedauerte, dass bürokratische Bestimmungen einen Neubau der maroden Gänstorbrücke massiv bremsen. Vor 60 Jahren sei sie innerhalb von nur elf Monaten errichtet worden, doch dank der heutigen Vorschriften daure es diesmal sieben Jahre. Beim Thema kostenloser Nahverkehr rechnet er seiner Partei zugute, sie habe „einen Stein ins Wasser geworfen“. Damit meinte er den Antrag der SPD, im Landkreis Neu-Ulm versuchsweise an Samstagen den Nahverkehr kostenlos anzubieten. Darüber ist noch nicht entschieden, im Landratsamt werden noch Daten zu diesem Thema erhoben. Erne hält den samstäglichen Gratis-ÖPNV für sinnvoll, denn in Ulm und Neu-Ulm habe er vergangenes Jahr eine Fahrgaststeigerung um 50 Prozent bewirkt. Was die Kommunalwahl angeht, so gibt er als Ziel aus, die SPD wolle zweistellig am Ratstisch vertreten sein. Derzeit sitzen dort neun Genossinnen und Genossen. Erne: „Die SPD ist fleißig und durchaus selbstbewusst.“

Neujahrsempfang der Neu-Ulmer SPD: Wasserstoff ist Thema

Der SPD- Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner machte die Medien dafür verantwortlich, dass oft so schlecht über „Berlin“ geredet werde, womit er nicht die Stadt, sondern den Parlaments- und Regierungsbetrieb meinte. So sei vor Ort nur darüber berichtet worden, wie fürchterlich es sei, beim Bäcker einen Bon zu bekommen. Die Belegpflicht sei in anderen europäischen Ländern aber seit Jahren üblich. Es gehe doch darum, jährlichen Steuerausfällen in Höhe von 32 Milliarden Euro vorzubeugen. Werbebeilagen produzierten deutlich mehr Müll als die Bons.

Brunner ging unter anderem auf die jüngste Entscheidung des Bundestags zur Organspende ein. Der lehnte die sogenannte Widerspruchslösung ab. Das sei aber eine vergebene Chance. Die Deutschen seien gerne bereit, über Eurotransplant Organe aus anderen Ländern zu nehmen, in denen es eben jene Widerspruchslösung gibt (wer nicht ausdrücklich widerspricht, wird automatisch als Organspender eingestuft). Die ausländischen Organe seien für die Körper der Deutschen wohl gut genug, aber „selber geben wollen sie nicht“ kritisierte Brunner.

Der Chemiker Alexander Kabza zeigte in seinem Vortrag auf, dass Wasserstoff ein hervorragender Energieträger sei. Die damit betriebene Brennstoffzelle sei deutlich besser geeignet, Autos anzutreiben, als Batterien. Er geht davon aus, dass die Preise für die Technologie in den nächsten Jahren deutlich fallen werden. Derzeit kosten reine Brennstoffzellen-Autos zwischen 70000 und 80000 Euro. Allerdings ist das Wasserstoff-Tankstellennetz noch ausgesprochen dünn. In Ulm steht auf dem Oberen Eselsberg die einzige Zapfanlage weit und breit. Dennoch besitze Wasserstoff als Energieträger ein hohes Potenzial.

