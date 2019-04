vor 5 Min.

Neuer Chef bei der IHK: Ulms neue starke Stimme der Wirtschaft

Jetzt ist klar, wer Nachfolger von Otto Sälzle als Chef der Ulmer Industrie- und Handelskammer wird.

Er hat fast das gleiche Alter wie Otto Sälzle, als er vor 23 Jahren in leitender Funktion bei der Ulmer Industrie- und Handelskammer (IHK) anfing: Im Juni wird Max-Martin Wilhelm Deinhard 38 Jahre, bevor der gebürtige Delmenhorster am 1. Januar kommenden Jahres neuer Hauptgeschäftsführer der Selbstverwaltung der Ulmer Wirtschaft wird.

Einstimmig wählte die Vollversammlung nach Angaben von IHK-Präsident den Diplom-Politologen zum Sälzle-Nachfolger. Der gelernte Fluggerätemechaniker setzte sich in einem Auswahlprozess einer externen Personalberatungsfirma gegen 99 Mitbewerber (davon nur sechs Frauen) durch. Wie Roell betonte, überzeugte der künftige Chef von 110 Festangestellten in mehrfacher Hinsicht: Imponiert habe der Weg von einer dualen gewerblichen Ausbildung über den zweiten Bildungsweg zu einer umfassenden akademischen Bildung. Als derzeitiger Bereichsleiter der IHK Würzburg-Schweinfurt kenne er „das Geschäft der IHK“. Zudem habe er Hochachtung und Respekt vor der vielen ehrenamtlichen Arbeit innerhalb der IHK. Dies sei die Basis einer guten Zusammenarbeit. Außerdem habe er durch Auslandspraxissemester in Chennai/Indien sowie in London gelernt, über den Tellerrand zu schauen. „Wir wollen jemanden, der die Welt kennt und gestalten will.“ Ulm kennt Deinhard nach eigener Aussage durchaus auch: Als Absolvent der Universität Konstanz habe er die Münsterstadt kennen und lieben gelernt. „Die schöne Region war durchaus ein Faktor meiner Bewerbung“, sagt Deinhard, der mit seiner Patchworkfamilie – Lebensgefährtin und ihre Kindern (elf und 13 Jahre) – in die Region ziehen will.

Der Großraum Ulm/Neu-Ulm sei durchaus mit seiner Noch-Heimat zu vergleichen: Auch Würzburg habe etwa einige große Pharmakonzerne. Das Thema Einzelhandel gehöre auch in Würzburg zu seinem Tagesgeschäft.

Die Herausforderungen für die Wirtschaftstreibenden seien zudem ähnlich: An vorderster Stelle stünde die Digitalisierung sowie der Fachkräftemangel. Deinhard will eine „starke Stimme der Wirtschaft“ sein. Es gehöre selbstverständlich zu einen Aufgaben, deutlich Position zu beziehen.

Als Selbstverwaltungsorganisation vertritt die IHK Ulm die Gesamtinteressen der gewerblichen Wirtschaft im Alb-Donau-Kreis, im Landkreis Biberach und in der Stadt Ulm. Zum Präsidium gehören der Präsident sowie sechs Vizepräsidenten. Die Mitglieder des Präsidiums sind ehrenamtlich tätig und werden von der Vollversammlung gewählt. Sie bereiten gemeinsam mit dem Hauptgeschäftsführer die Beschlüsse der Vollversammlung vor.

Geplant ist, dass Deinhard ab dem 1. Oktober diesen Jahres von Sälzle eingearbeitet wird, bevor sein Nachfolger mit Beginn des kommenden Jahres die alleinige Verantwortung übernimmt. Sälzle ist seit 1. August 1996 Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm. Auf seinen Wunsch wird er nach 23 Jahren im Herbst 2019 frühzeitig in den Ruhestand gehen. Er ist dann 63. (heo)