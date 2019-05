14.05.2019

Nuxit: Freie Wähler wollen nicht aufgeben

Bilanz Die Gruppierung kritisiert, dass die Debatten um die Kreisfreiheit zu einer Lähmung in der Politik geführt haben. Und dann ist der OB auch noch ständig unterwegs

Von Ronald Hinzpeter

Neu-Ulm Stabilität scheint wohl eine Art Schlüsselwort bei der Freien Wählergemeinschaft Neu-Ulm zu sein. Das betrifft einerseits das eigene Führungspersonal, andererseits die Haltung zum Nuxit. Das zeigte sich jetzt wieder bei der Jahreshauptversammlung der Gruppierung.

Vor allem den Landkreis wollen sie in seiner jetzigen Form unangetastet lassen. Weil das Thema seit nunmehr gut zwei Jahren die Neu-Ulmer Kommunalpolitik im Griff hat, stand es auch im Mittelpunkt der Debatten bei der FWG-Jahreshauptversammlung. Die Freien nehmen für sich in Anspruch, als erste Gruppierung gegen den Nuxit gekämpft zu haben. Die „schlechte Stimmung“, die sich durch die Trennungsverhandlungen zwischen Stadt und Kreis breitgemacht hat, „lähmt enorm“, kritisierte FWG-Stadträtin Christina Richtmann. Zudem sei Oberbürgermeister Gerold Noerenberg „ständig nicht da, weil er Klingeln putzen muss“, also um Unterstützung für den Nuxit nachsucht. Kreisrat Kurt Baiker findet, durch eine Kreisfreiheit Neu-Ulms „nehmen wir alle Schaden“. Er hält es für außerordentlich wichtig, Neu-Ulm im Landkreis zu halten, der immerhin einer der innovativsten und stärksten Deutschlands sei. Wolfgang Schrapp, Kreisvorsitzender der Freien Wähler, gab die Parole aus: „Nicht aufgeben, das ist noch nicht gegessen, wir sind auf einem guten Weg.“ Wäre es nach ihm gegangen, hätten CSU und Freie Wähler das Nuxit-Thema vergangenes Jahr in den Koalitionsvertrag aufgenommen, doch da mochten ihm die FWG-Abgeordneten nicht folgen. Auch er bedauert, dass durch die Debatten um die Kreisfreiheit so viele Entscheidungen blockiert würden: „Wie viel Zeit dadurch in den Verwaltungen verbrannt worden ist.“

Da das Thema für die Freien Wähler so zentral ist, hatten sie einen prominenten Gegner der Kreisfreiheit eingeladen, Roland Prißnitz, einen der Sprecher der Bürgerinitiative „Landkreis? Ja bitte!“. Er bedauert nach wie vor, dass die Bürgerinnen und Bürger keine Chance bekommen hatten, über die Kreisfreiheit abzustimmen, denn die Stadtratsmehrheit hatte bekanntlich das Begehren abgeschmettert: „Das war ein absoluter Fehler.“ Er hofft, dass nun zumindest die Anti-Nuxit-Petition mit ihren 10000 Unterschriften vom Landtag beachtet werde. „Wir haben getan, was möglich war“, sagte Prißnitz, „jetzt warten wir auf die Entscheidung der Bezirksregierung.“

Ein Punkt in Christina Richtmanns Bericht aus dem Stadtrat sorgte noch für Diskussionen: Der Öffentliche Personennahverkehr. Den könnte die Stadt längst in Eigenregie betreiben, erklärte Baiker: „Wenn sie ihn wollen, können sie ihn haben, denn jede größere Stadt hat ihren eigenen ÖPNV.“ Sein Kreistagskollege Schrapp beteuerte, der Landkreis habe der Stadt dazu ein „mehr als faires Angebot“ unterbreitet. Das jedoch nicht angenommen wurde.

Was den Vorstand der FWG betrifft, so bleiben die Freien ihrer Führungsriege um den Vorsitzenden Andreas Schuler treu. Er wurde ebenso einstimmig wiedergewählt wie sein Stellvertreter Gerhard Wieser, Kassierer Fritz Wittlinger und der Schriftführerin Christina Richtmann. Zu Beisitzern bestimmte die Versammlung Gisela Blumstein, Wally Fassler, Bernd Mayer und Sebastian Endres. Die Kasse prüfen weiterhin Till Bauer und Michael Nagel. Beim Mitgliederstand hat sich nicht allzu viel bewegt, die Freien Wähler Neu-Ulm zählen 25 Frauen und Männer in ihren Reihen. Der Vorsitzende Schuler erhofft sich hier durch die Kommunalwahlen einen „Schub“.

Themen Folgen