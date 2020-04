10:06 Uhr

Polizei erwischt Nacktbader am Baggersee

An heißen Tagen ein beliebtes Ausflugsziel, der Baggersee in Vöhringen. Doch Nacktbaden ist dort nicht erlaubt.

Zwei Männer haben sich am Baggersee in Illerzell in "eindeutiger Pose miteinander vergnügt".

Eine Streife der Sicherwacht Vöhringen hat am Montagnachmittag zwei Männer im Bereich des Illerzeller Waldbaggersees festgestellt, die sich laut Polizeiangaben „in eindeutiger Pose miteinander vergnügten“.

Nacktbaden ist in diesem Bereich verboten

Da in diesem Bereich das Nacktbaden verboten ist und zudem kein triftiger Grund für das Verlassen des eigenen Hausstandes vorlag, wurden gegen die 70 und 71 Jahre alten Männer Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die beiden wurden von der Sicherheitswacht der Polizei überstellt. (az)

