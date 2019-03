19:16 Uhr

Polizei findet vermisstes Kind

Suchaktion auf der Donau endet glücklicherweise ergebnislos: Dreijähriges wieder aufgetaucht.

In Ulm ist am Freitag ein Kind als vermisst gemeldet worden. Seit dem Nachmittag suchten Polizei und Wasserwacht rund um die Donau und auch im Wasser nach dem Kind. Nach Informationen unserer Zeitung wurde die Suchaktion am Abend beendet. Zeugen berichten von einem dreijährigen Kind, das die Mutter von der Kita abholen wollte. Dabei verschwand es und wurde offenbar in der Nähe der Kita wieder aufgefunden. Der Einsatz ging demnach von der Ulmer Polizei aus, lief seit nachmittags um 15 Uhr. Als die Neu-Ulmer Wasserwacht kam, tauchte das Kind wohlbehalten wieder auf, wie der Einsatzleiter der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) mitteilte.

