vor 51 Min.

Polizeieinsatz in Ulm: Illegale Auto-Treffen auf Parkplätzen und am Altstadtring

Scharen junger Menschen, die mit ihren Autos unterwegs sind und sich auf Parkplätzen treffen, werden am Samstagabend zum Schwerpunkt der Polizeiarbeit in Ulm.

Parkplätze in Ulm werden zum Treffpunkt für junge Menschen, manche düsen über den Altstadtring. Wie die Polizei auf die Corona-Regelverstöße reagiert.

Von Thomas Heckmann

Scharen von jungen Menschen werden regelmäßig am Samstagabend zu einem Schwerpunkt der Polizeiarbeit in Ulm. Mit Hunderten Autos bevölkerten sie zuletzt den Ulmer Altstadtring und Parkplätze von Einkaufszentren. Die Polizei versucht, Ruhestörungen und Verunreinigungen zu unterbinden, zugleich fehlt den jungen Menschen, überwiegend unter 30 Jahre, die Möglichkeit, sich coronakonform zu treffen.

Ruhestörung und Verstöße gegen die Corona-Verordnung in Ulm

Schon bevor am Samstag die Dunkelheit einbrach, waren Dutzende Autos zum Sehen und Gesehenwerden auf dem Altstadtring unterwegs, Runde um Runde fuhren sie im Uhrzeigersinn. Wie auch an vergangenen Wochenenden griff die Polizei immer wieder mit Sperrungen ein, wenn die Frauenstraße von der Olgastraße bis zur Neuen Straße durchgestaut war. In der Dunkelheit verstärkte sich der Andrang massiv, die Olgastraße wurde auch zum Austragungsort von Beschleunigungsrennen. Diese endeten abrupt, wenn die Besatzung des Videowagens der Ulmer Polizei die Rennfahrer aus dem Rennen nahm oder auffällige Fahrzeuge einer technischen Kontrolle unterzog. Auch ein mobiler Blitzeranhänger in der Blaubeurer Straße machte zahlreiche Fotos von Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Pausen zwischen den Runden verbrachten einige auf den Parkplätzen der Blaubeurer Straße, der Parkplatz am Fachmarktzentrum war zeitweise so voll wie sonst nur an Samstagvormittagen. Dort kamen, mit den Parkplätzen der Baumärkte, Tankstellen und Supermärkte, nach Schätzungen rund 500 Fahrzeuge zusammen. Manche ließen dort leere Getränkeflaschen und Speiseverpackungen fallen, wo sie standen. Wenn Polizisten, die auch mit Zivilfahrzeugen unterwegs waren, Augenzeugen wurden, mussten die Verursacher ihre Abfälle selbst aufräumen.

Die Ulmer Polizei löst die Versammlungen an Parkplätzen auf

Nach 22 Uhr räumte die Polizei dann den Parkplatz vor dem Fachmarktzentrum, vertrieb die Autos, doch nicht jeder der Fahrer beendete den Abend. Manche fuhren zu Parkplätzen am oberen Eselsberg oder an den Parkplatz Stockmahd. Auch hier wurde dann mit Verweis auf die Corona-Verordnung der Platz geräumt. Ein Fahrer schaute dann auf dem nahegelegenen VfL-Parkplatz vorbei, um danach wieder zum Stockmahd zurückzukehren. Die Anzeige wegen „unnützem Herumfahren“ war die Konsequenz.

Die Polizei wird auch die nächsten Wochenenden die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung und der Corona-Regeln beobachten.

