vor 40 Min.

Raubüberfall in Wohnung: Zeugen gesucht

Hatte der Täter einen Komplizen?

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm sucht derzeit Zeugen, die Angaben zu einem Räuber machen können, der am Mittwochabend in Senden zugeschlagen hat. Kurz nach 22 Uhr brach der Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße ein. Dort befand sich zu diesem Zeitpunkt allein die 17-jährige Freundin des Wohnungsinhabers. Als der Täter eine in der Wohnung stehende Kasse mit Bargeld greifen wollte, versuchte die 17-Jährige, dies zu verhindern. Dabei kam es der Polizei zufolge zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Dem Unbekannten gelang es, die Kasse, die ein paar Hundert Euro enthielt, gewaltsam an sich zu nehmen. Er flüchtete danach aus der Wohnung in unbekannte Richtung.

Die 17-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Eine Nachbarin war wegen des Lärms aufmerksam geworden und rief die Polizei. Die Fahndungsmaßnahmen vor Ort übernahmen Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Weißenhorn mit Unterstützung von Polizeikräften aus Neu-Ulm und Günzburg. Die Erstermittlungen führte der Kriminaldauerdienst aus Memmingen durch.

Der Räuber hatte sein Gesicht bei der Tat mit einem sogenannten Bandana-Tuch maskiert und wurde von der Geschädigten der Polizei zufolge als südländischer Typ mit kurzen, schwarzen Haaren und dunklem Drei-Tage-Bart beschrieben. Bekleidet war er mit einer kurzen Hose und einem hellen T-Shirt. Es ist laut Polizei auch nicht auszuschließen, dass der Täter nicht allein, sondern in Begleitung eines Mittäters war, der sich jedoch im Hintergrund hielt. In diesem Zusammenhang bittet die Kripo Neu-Ulm um Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen und/oder Personen am Mittwochabend im Bereich der Bahnhofstraße in Senden, die im Zusammenhang mit dem Raub stehen könnten. Zeugen können sich unter Telefon 0731/8013-0 melden. (az)

