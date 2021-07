Schwörmontag in Ulm: Die Schwörrede von Gunter Czisch im Live-Stream

Kein Nabada, keine Party: Der Schwörmontag heute in Ulm läuft wegen Corona wieder ganz anders ab als sonst. Hier sehen Sie die Schwörrede im Live-Stream.

Jedes Jahr am vorletzten Montag im Juli feiert Ulm den Schwörmontag. Im Jahr 2021 wird das Fest wegen Corona und den Einschränkungen jedoch wieder anders, als man es bisher kannte. An der Schwörfeier auf dem Weinhof dürfen in diesem Jahr 650 Gäste teilnehmen. 500 Sitzplätze hat die Stadt Ulm verlost.

Schwörmontag 2021 in Ulm: Schwörrede von Oberbürgermeister Gunter Czisch im Livestream

Bei der Schwörfeier wird auch die Ulmer Bürgermedaille verliehen. Hier sehen Sie die Schwörrede von Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) ab 11 Uhr im Live-Stream:

