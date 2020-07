17:10 Uhr

Schwörmontag in Ulm unter Ausnahmebedingungen

Plus Ulms OB Czisch schwört auf dem Weinhof vor so wenigen Menschen wie nie – und nutzt den frühen Feierabend.

Von Oliver Helmstädter

Eine der „Helden des Alltags“ sitzt am Weinhof ziemlich am Rand: Litty Melethukalayil ist am Seniorenzentrum Clarissenhof für die Betreuung von Menschen mit Demenz zuständig. Als eine „sehr schwierige Zeit“ beschreibt die 47-Jährige die Pandemie. Die kranken Senioren drohten ihre Verwandten zu vergessen, weil sie lange Zeit nicht besucht werden durften.

Mit Abstand sitzen um die 230 Menschen vor dem Schwörhaus, um die Rede von OB Gunter Czisch zu hören. Einige Stühle bleiben bei sengender Sonne leer. „Ich wünsche mir, dass der Tag nie wieder so wird“, sagt das Stadtoberhaupt, nachdem es vom Balkon des Schwörhauses gestiegen ist und auf das sonst übliche Bad in der Menge verzichten muss.

Eine Stunde lang versucht Czisch „Mut und Zuversicht“ zu vermitteln. Aus einer Liste von Vorschlägen aus der Bürgerschaft wurden die Plätze auf dem Weinhof verlost, die unter Einhaltung der Abstandsregeln noch frei sind, nachdem Mandatsträger wie Stadträte eingerechnet wurden.

„Es sind Menschen, die geholfen haben, die Schattenseiten dieser Pandemie für andere zu mildern, zum Beispiel für Menschen, die einsam oder krank sind“, sagt Czisch über die „Helden des Alltags“ wie Litty Melethukalayil, die aus dem südindischen Bundesstaat Kerala stammende Ordensschwester.

„Nicht einmal vom Coronavirus lassen wir uns den Schwörmontag nehmen“, sagt Czisch, der die Vernunft der Ulmer lobt, die so wichtig sei, um die Pandemie weiter unter Kontrolle zu halten. Nie da gewesene Einschränkungen im zwischenmenschlichen Bereich hätten alle Menschen erkennen lassen, dass selbst die vermeintlichen Selbstverständlichkeiten im Leben in Wirklichkeit nicht selbstverständlich seien.

Die Stadt Ulm stehe trotz Krise vergleichsweise gut da: Die Münsterstadt könne sich auf eine widerstandsfähige, weniger von einzelnen Branchen abhängige Wirtschaft stützen. Angesichts der vielen existenziellen Sorgen vieler „Partner, Organisationen und Vereine in der Stadt“ sei es in diesem Krisenjahr gerade geboten, als Stadt Stabilität zu signalisieren, an Investitionsentscheidungen festzuhalten. Und davon hat Ulm viele getroffen: Eine Milliarde Euro hat die Stadtverwaltung für die kommenden zehn Jahre als Investitionsvolumen eingeplant. Dabei ist die Landesgartenschau 2030 Ulms größtes neues Stadtentwicklungsprojekt. Für die Sanierung von Schulen und Kitas stehen 260 Millionen Euro, für die Straßen und Brücken 220 Millionen Euro im Programm. Czisch: „An vielen Orten der Welt werden wir um unsere Lage beneidet. Deshalb sollten wir beherzigen, die Krise nicht noch schlimmer zu reden, als sie ohnehin schon ist. Wir sollten investieren und konsumieren, am besten natürlich in der eigenen Stadt.“

Die Gesellschaft sollte aus der Krise lernen: Die Zustände in Italien, Frankreich und den USA hätten gezeigt, wie wichtig ein leistungsfähiges Gesundheitssystem ist. Aber nur wenn die Gesellschaft Krankenhäuser auskömmlich finanziere und das Personal angemessen bezahle, könne das hohe Niveau gehalten werden.

OB Czisch trommelt am Schwörmontag

Staatsministerin Theresa Schopper lobt zu guter Letzt den Ulmer Innovationsgeist, der sich seit den Berblinger-Zeiten wacker in Ulm gehalten habe, bevor die Politikerin dann zu einem Empfang ins Rathaus geleitet wird. Und dann hat Ulms OB Czisch viel früher als sonst an Schwörmontagen dienstfrei, sodass das Stadtoberhaupt am Abend sogar einen ganz und gar ungewöhnlichen Termin im Kalender stehen hat: als Schlagzeuger in der Jazzband Loungecats bei der alternativen Schwörrede vor der Goldschmiede Dentler.

