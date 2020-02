Sedelhöfe: Die ersten Mieter ziehen im März ein

Plus Bereits im März übernehmen Mieter wie Burgerbrater „Five Guys“ die ersten Flächen. Neues gibt es auch von der Glacis-Galerie in Neu-Ulm.

Noch immer nennt DC Developments, der Projektentwickler des Einkaufsquartiers , keine neuen Ankermieter des 220-Millionen-Euro-Projekts. Dennoch nimmt die Eröffnung Formen an: Wie Geschäftsführer Lothar Schubert sagt, werden die ersten Verkaufsflächen bereits im März übergeben.

US-Burgerbrater „Five Guys“ zieht im März ein

Und zwar an die US-Burgerbrater „Five Guys“, eine Apotheke , den Drogeriemarkt Dm und McDonalds. Im April folgen der Streetwearladen Snipes, Zalando , Edeka , ein Nagelstudio sowie ein neuer Name: Die Bäckerei Wohlgemuth aus Kernen, eine Gemeinde des Rems-Murr-Kreises, zieht in die Sedelhöfe ein. Das Unternehmen gehört zur Firma Emil Reimann , die in Dresden ihren Sitz hat und in der Frauenstraße in Ulm bereits eine Bäckerei betreibt. Außerdem soll das Parkhaus im April bereits fertig sein. Im Mai übernimmt ein weiterer Bäcker seine Verkaufsfläche: die Back-Factory mit Sitz in Hamburg.

Turnschuh-Vorreiter Snipes zieht in die Sedelhöfe

Die Fassadenelemente rund um den Albert-Einstein-Platz werden derzeit befestigt. Bereits Anfang April sollen die ersten Gerüste an einem der neuen Ulmer Mittelpunkte abgebaut werden. Und Mitte Juni werde dann der neue Platz für die Öffentlichkeit freigegeben. „Dann wird der Platz städtebaulich erlebbar.“ Bis dahin stehen nach Angaben von Schubert auch weitere Mieter fest. Viel Gastronomie sei nicht mehr dabei, mit den zwei völlig unterschiedlichen Burgerlokalen sei Schubert zufrieden. Im Untergeschoss in der Unterführung in Richtung Bahnhof seien aber noch kleinere Gastro-Anbieter denkbar.

„Rooftop-Bar“ mit Blick auf das Ulmer Münster

Noch etwas dauern wird es, bis ein weiterer gastronomischer Fixpunkt am Bahnhofplatz 7, ziemlich direkt am Albert Einstein-Platz, eröffnet: Wie der Betreiber des Me-and-All-Hotels, die Lindner-Hotel-Gruppe, mitteilt, wird an der „Rooftop-Bar“ mit Blick auf das Ulmer Münster im Januar kommenden Jahres der erste Drink ausgeschenkt. Erste Details der neuen Dachterrassen-Gastronomie wurden jetzt bekannt.Eine Freiluft-Lounge ist in der achten Etage auf einer Gesamtfläche von 380 Quadratmetern geplant. „Mit Rooftop-Bar, Dachterrasse, Chill-out-Bereich, Co-Working-Area und Boardroom wird sie zum Ulmer Wohnzimmer“, sagt Pressesprecherin Catherine Bouchon. Lounge-Ecken mit Feuerstellen auf der überdachten Terrasse sollen den idealen Platz für Sundowner mit Blick auf das Ulmer Münster bieten. Im Barbereich nehmen bepflanzte Bögen den Bezug zur Architektur der historischen Stadt Ulm auf und erinnern an Giebeldächer und Torbögen-Fenster am Ulmer Rathaus. Die große Barplatte ist demnach mitten im Raum platziert, sodass die Abgrenzung zwischen dem Bar-Team und den Hotelgästen verringert wird. Mit ihren Verästelungen bietet sie abends einer großen Anzahl an Gästen Platz und dient morgens als Buffetfläche für das Frühstück. Das ganze 147-Zimmer-Hotel sei von Elementen des städtischen Gartenbaus geprägt. Im Eingangsbereich empfängt die Gäste etwa ein kubischer Tresen in Betonoptik und eine „Greenwall“, bei der Grünpflanzen vertikal an eine Wand angebracht sind.

Das passiert in der Glacis-Galerie

In der Glacis-Galerie in Neu-Ulm gibt es einen Wechsel im Erdgeschoss: McPaper zieht aus, Rituals zieht ein. Das Schreibwarengeschäft hat heute zum letzten Mal geöffnet und gibt die Fläche anschließend ab. Der niederländische Wellness-Experte Rituals eröffnet im Mai seine neue Filiale. Das Unternehmen bietet Gesichts- und Körperpflegeprodukte an, Parfüms, Duftkerzen, aber auch Kleidung und Tee.

Das Neu-Ulmer Einkaufszentrum feiert im März sein fünfjähriges Bestehen. Zum Start ins Jubiläumsjahr kündigte Center-Manager Torsten Keller eine Reihe von Veränderungen in der Glacis-Galerie an. „Wir sind dran, die Leerstände sukzessive zu befüllen“, sagte er. Auch für die Lücke, die der Textilfilialist S.Oliver voriges Jahr hinterlassen hat, sei eine Lösung gefunden worden. Bei einer Pressekonferenz Mitte März sollen neue Mieter und weitere Veränderungen in der Glacis-Galerie bekannt gegeben werden. Auch im Food-Court, also im Gastronomiebereich, soll sich bald etwas tun. „Wir brauchen mehr Platz“, sagte Torsten Keller. Ob bis zum Jubiläumsauftakt im März bereits feststeht, welche neuen Essens-Angebote es künftig gibt, konnte der Center-Manager noch nicht sagen.

Aktionen und Ausstellungen soll es weiter geben. Ab Montag, 2. März, sind in der Glacis-Galerie die Ergebnisse des Wettbewerbs zum geplanten Neubau der Gänstorbrücke zu sehen.

