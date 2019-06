vor 48 Min.

Stadtteil Ludwigsfeld: Hoch hinaus im Neu-Ulmer Süden

Der Stadtteil Ludwigsfeld ist in den vergangenen Jahrzehnten stark gewachsen. Wie es zum Spitznamen „Schnapphausen“ kam und was die Anwohner besonders umtreibt.

Von Gerrit-R. Ranft

Zwischen April und September 2019 feiert Neu-Ulm sein Jubiläum „150 Jahre Stadterhebung“. Die Neu-Ulmer Zeitung, die heuer selbst 70 wird, tut in diesen Monaten ein paar Blicke in die Vergangenheit der Kommune, in ihre Gegenwart und – so weit möglich – in die Zukunft. Heute: Ludwigsfeld.

Der Mittelpunkt Ludwigsfelds liegt gut 3000 Meter südlich des Neu-Ulmer Rathauses. Der optisch von seinen fünf Wohnhochhäusern geprägte, in den vergangenen 30 Jahren um das einstige Kasernenareal Wiley-Süd erweiterte Stadtteil zählte zum Jahreswechsel 11294 Einwohner. Damit belegt er nach der Stadtmitte den zweiten Platz unter den 14 Stadtteilen Neu-Ulms. Seine Grundfläche beläuft sich auf achteinhalb Quadratkilometer, die den Ort hinter Pfuhl ebenfalls an die zweite Stelle rücken.

Ludwigsfeld war nie eine eigenständige Gemeinde

Ludwigsfeld war nie eigenständige Gemeinde, sondern von Anbeginn Teil der städtischen Gemarkung Neu-Ulm. Folglich musste die Ansiedlung in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts auch nicht wie Burlafingen, Finningen und die weiteren Stadtteile eingemeindet werden. Dass der Wohnplatz, an dem noch vor 150 Jahren erst rund 60 Menschen lebten, dennoch am 28. Februar 1865 mit einem eigenen Namen nach dem regierenden bayerischen König Ludwig II. bedacht wurde, hängt wohl mit seiner damals doch sehr abseitigen Lage zusammen. Aber wohl auch mit dem Spitznamen „Schnapphausen“, der dem Ort seit Mitte des 19. Jahrhunderts anhaftete und den die Bewohner nun loswerden wollten. Er war den Neuansiedlern spöttisch angehängt worden, als sie sich von 1862 an im Neu-Ulmer Süden niederließen. Sie folgten dem Steinheimer Landwirt Christian Fink, der mit seinem Zuzug einen regelrechten Ansturm aufs Neubaugebiet am Ostrand des Illerauwalds auslöste. Weil sich die Neuankömmlinge gegenseitig durch Kauf die wenigen freien Grundstücke „wegschnappten“, hatten sie schnell ihren Spitznamen erworben.

Die erste Schule in Ludwigsfeld wurde am 1. Mai 1894 eröffnet

Am 1. Mai 1894 wurde endlich mit großem Gepränge Ludwigsfelds erste Schule eröffnet – für damals 18 Schüler. Platz war in dem einzigen Schulraum allerdings für 48 Kinder, die trotz unterschiedlicher Jahrgänge gemeinsam unterrichtet wurden. In einer Ecke stand der Rohrstock bereit. Franz Xaver Pfomann, der von 1970 bis 1984 Rektor war in Ludwigsfeld, als die Alte Schule längst geschlossen war, wusste noch um die Verwendung des Rohrstocks. Die „Tatze“ gab’s auf die ausgestreckte Hand. Der „Hosenspanner“ beschrieb die schärfere Form der Strafe. Ein paar Klassenbücher mit teils denkwürdigen Einträgen sind erhalten. „Ist willig und fleißig“, heißt es da über einen Schüler, „jedoch sehr schwach begabt“. Ein anderer gilt als „zerfahren und leichtsinnig“. Schließlich ein ganz Bedauernswerter, der „nicht schreiben kann, indem sein Zeigefinger und Daumen der rechten Hand schief gewachsen sind“. Das Schulgebäude steht immer noch samt Schuluhr. Nach jahrzehntelangem Streit um eine zweckmäßige Nutzung wurde es verkauft.

Der Neu-Ulmer Stadtteil dehnte sich Richtung Süden und Osten aus

Ludwigsfeld ist in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen wie kein anderer Neu-Ulmer Stadtteil. Um den alten, kaum mehr erkennbaren Ortskern herum haben sich schalenförmig neue Ansiedlungen gebildet. Den Anfang machte in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts die Neusiedlung „Ulmer Ried“. Mit einem einheitlichen Darlehen von 2000 Reichsmark und viel Gemeinschaftsarbeit entstanden dort 71 Wohnhäuser auf großen Grundstücken zur Selbstversorgung. Ihr folgte ein Vierteljahrhundert später die fast explosionsartige Ausdehnung nach Süden und vor allem auf die östliche Seite der Memminger Straße. Tausende Flüchtlinge, Heimatvertriebene und Spätaussiedler fanden hier nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Heimat. Seit 1964 besteht die katholische Pfarrgemeinde „Christus unser Friede“, die 1971 ihren Kirchenneubau samt Gemeindehaus erhielt. Kurz vorher schon hatte die evangelische Kirchengemeinde am Meisenweg ihre Andreaskirche mit Kindergarten errichtet. Schließlich ist der Stadtteil nach dem Abzug der amerikanischen Streitkräfte im Jahr 1991 über das mittlerweile dicht besiedelte einstige Kasernenareal Wiley und das „Vorfeld“ unmittelbar mit der Innenstadt zusammengewachsen. Sein ursprünglich landwirtschaftlich geprägter Charakter ist dem Stadtteil lange nicht mehr anzusehen.

Eine große Sorge treibt viele Ludwigsfelder seit Jahrzehnten und heute noch um – der direkte Anschluss der B30 vom Bodensee her an die B 10 beim Breitenhof und die A7 bei Nersingen. Im Wahlkampf 1977 hatten die Oberbürgermeisterkandidaten Peter Biebl (CSU) und Heiner Metzger (SPD) sich gegenseitig überboten in der Versicherung, den Durchstich für alle Zeiten zu verhindern. Der vierspurige Ausbau der Europastraße mit den Unterführungen Memminger und Reuttier Straße wie auch der soeben begonnene Umbau der Kreuzung mit der Otto-Renner-Straße waren die Folge.

Im aktuellen Bundesverkehrswegeplan wird die Schneise zwischen Ludwigsfeld-Nord und Wiley-Süd noch immer freigehalten mit dem Vermerk „im weiteren Bedarf“, was in der Lesart der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben bedeutet, vor dem Jahr 2030 bestehe dort „keine Realisierungsperspektive“. Die Anwohner können also vorerst weiterhin ruhig schlafen.

