Tödlicher Motorradunfall: 53-Jähriger stirbt bei Steinheim

Aus noch ungeklärter Ursache ist ein 53-jähriger Motorradfahrer am Mittwoch bei Steinheim auf die Gegenspur geraten. Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg.

Ein tödlicher Motorradunfall hat sich am Mittwochabend bei Steinheim (Landkreis Neu-Ulm) ereignet. Aus noch ungeklärter Ursache ist ein 53-jähriger Motorradfahrer, der von Burlafingen in Richtung Steinheim unterwegs war, in einer Linkskurve auf die Gegenspur geraten und dort frontal mit einem Audi kollidiert.



Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß vom Motorrad geschleudert. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass das Vorderrad der Maschine abgerissen wurde. Obwohl Ersthelfer und kurz darauf auch der Notarzt versuchten, den 53-Jährigen zu reanimieren, starb dieser an der Unfallstelle.

53-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Steinheim

Ein Notfallseelsorger war an der Unfallstelle im Einsatz, genauso wie die Feuerwehren aus Steinheim, Burlafingen und Neu-Ulm. Sie sperrten die Straße und beseitigten die vielen Trümmer, die durch den Unfall entstanden waren. Außerdem war Öl auf die Straße ausgelaufen. Zwei weitere Autos, die hinter dem Motorradfahrer unterwegs waren, wurden durch Trümmerteile beschädigt.



Die Feuerwehr lobte ausdrücklich den Einsatz der Ersthelfer, die durch eine Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung versucht hatten, das Leben des Motorradfahrers zu retten.