Südstadtbogen: Auf Neu-Ulms größter Baustelle geht es weiter

Plus Die Investoren wollen das Neu-Ulmer Millionen-Projekt nun in Eigenregie weiterbauen. Die Ulmer Realgrund AG wird abgewickelt.

Auf Neu-Ulms derzeit größter Baustelle soll bald weitergearbeitet werden. „Durch den Südstadtbogen wird es keine neue Bauruine in Neu-Ulm geben“, erklärte Walter Hopp, geschäftsführender Vorstand der Realgrund AG, am Montag.

Die Investoren würden das Millionen-Projekt eigenverantwortlich weiterentwickeln und fertigstellen.

Steigende Baukosten haben Realgrund in die Schieflage gebracht

Auf dem 16800 Quadratmeter großen Grundstück entlang der Bahngleise nahe der Glacis-Galerie sind 450 neue Wohnungen, ein 13-stöckiges Hochhaus und 850 Parkplätze in einer Tiefgarage geplant. Die Gesamtkosten für das Vorhaben wurden bei Projektbeginn noch mit rund 140 Millionen Euro beziffert. Doch nach Angaben von Realgrund sind die Baupreise in den vergangenen drei Jahren um mehr als 25 Prozent gestiegen, was den Bauträger und Projektentwickler letztlich in finanzielle Schieflage gebracht hat. Die Rede war von einer „Projektunterdeckung beim Bau des Südstadtbogens“.

Im Dezember vorigen Jahres zog Realgrund die Reißleine und beantragte die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung. Anfang Februar hat das Amtsgericht Ulm das Verfahren eröffnet. Begleitet wird es weiterhin von Professor Martin Hörmann (Anchor Rechtsanwälte) als Sachwalter sowie dem Restrukturierungsexperten und Wirtschaftsprüfer Patrick Wahren von SGP Schneider Geiwitz als Handlungsbevollmächtigtem.

Weitere Großprojekte – etwa an der Karlstraße in Ulm – sollen auf dem Markt angeboten werden

Der Südstadtbogen ist das größte Bauvorhaben, das Realgrund zuletzt realisierte. Die weiteren Projekte des Ulmer Unternehmens, darunter ein großer Gebäudekomplex an der Ecke Karlstraße/Neutorstraße mit 130 Wohnungen, würden nun dem Markt angeboten, heißt es in einer am Montag herausgegebenen Presseerklärung. Dort zeichne sich bereits reges Interesse ab. Die Verhandlungen dazu würden in den kommenden Wochen intensiviert und konkretisiert.

"Eine Abwicklung ist unvermeidlich"

Zu retten ist der bisherige Bauherr des Südstadtbogens demzufolge nicht. „Eine ganzheitliche Investorenlösung für das Unternehmen mit sämtlichen Projekten war angesichts der Marktlage nicht möglich“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Daher gehen die Bauprojekte auf unterschiedliche neue Träger über.“ Dies stelle für die Gläubiger wie auch für Bauherren und Investoren die bestmögliche Lösung dar. „Die Abwicklung der Realgrund AG ist entsprechend unvermeidlich.“

Betroffen von der Pleite sind 43 Beschäftigte. Laut Walter Hopp haben diese aber gute Chancen, anderswo unterzukommen. „Unsere Mitarbeiter sind am Markt sehr gefragt“, erklärte der Realgrund-Chef. „Zahlreiche neue Anstellungen haben diese bereits vertraglich geschlossen – und das wird sich auch weiter fortsetzen. Wir unterstützen dabei selbstverständlich.“

Illertisser Unternehmer verkaufte das "Grüne Höfe"-Grundstück an Realgrund

Dennoch ist es aus Sicht von Branchenbeobachtern bitter, dass Realgrund nicht gerettet werden kann – unterm Strich wegen eines einzigen Projekts. Schließlich war das Unternehmen mehr als 45 Jahre lang erfolgreich am Markt. Realgrund hatte im Jahr 2015 dem Illertisser Unternehmer Ulrich Nickel das Südstadtbogen-Gelände abgekauft, das damals noch unter dem Namen „Grüne Höfe“ firmierte. Wäre alles nach Plan gegangen, hätte das Großprojekt bereits dieses Jahr fertiggestellt werden sollen. Doch nicht zuletzt mehrere Funde von Weltkriegsbomben im Untergrund und die darauf folgenden Evakuierungen im großen Stil sorgten für Verzögerungen.

Wie schnell es jetzt auf der Baustelle des Südstadtbogens weitergeht, lässt sich noch nicht sagen. Die Investoren seien bereits in der Umsetzungsplanung, teilten Realgrund und SGP mit. Bei den Geldgebern handelt es sich um große Unternehmen wie Pensionskassen und Versicherungskonzerne.

Die Stadt Neu-Ulm äußert sich zurückhaltend

Die Stadt Neu-Ulm äußerte sich zurückhaltend zu der aktuellen Entwicklung. „Aus städtischer Sicht ist es natürlich schön, wenn das Projekt fortgeführt wird“, hieß es gestern Nachmittag aus dem Rathaus. „Da es sich aber immer noch um ein Insolvenzverfahren handelt, kann zum jetzigen Zeitpunkt kein weiteres Statement abgegeben werden.“

