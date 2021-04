vor 31 Min.

TV-Show: Im Lockdown kommt dieses Restaurant aus Neu-Ulm ganz groß raus

Plus In Neu-Ulm erzählen Projektionen die Geschichte eines kleinen Kochs. Es ist der "Petit Chef", der virtuell kocht, bis das Essen kommt - zu sehen im TV.

Von Oliver Helmstädter

Ein 58 Millimeter großer Küchenchef macht Weltkarriere: In der indonesischen Hauptstadt Jakarta kocht er im Hyatt-Hotel, in Prag im Hilton und in Düsseldorf im Steigenberger. In Neu-Ulm legte das animierte Restaurant-Konzept im Ex-Welte-Gebäude im September vergangenen Jahres los. Mehr oder weniger, die Pandemie legte dem gelernten Koch und Küchenchef Osman Kavak ziemliche Zügel an. In den wenigen Wochen, in denen die Dinner-Show öffnen durfte, war kaum ein Tisch in der Lessingstraße 10 zu bekommen. Nun wird wenigstens im Fernsehen gekocht.

