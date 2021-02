11:44 Uhr

Telefonbetrug in Lonsee: Falscher Neffe bringt Seniorin um Erspartes

Eine Seniorin in Lonsee wird beim Anruf eines falschen Neffen zwar misstrauisch, doch dann wendet der Betrüger einen Trick an. Er forderte viel Geld.

Zahlreiche Telefonbetrüger wollten am Wochenende in der Region rund um Ulm Beute machen. In Lonsee (Alb-Donau-Kreis) waren die Unbekannten sogar erfolgreich.

Demnach klingelte am Freitagmittag bei einer Seniorin aus Lonsee das Telefon. Ein vermeintlicher Neffe täuschte ihr eine Notlage vor. Weil er angeblich einen Verkehrsunfall hatte und ihm der Entzug des Führerscheins drohe, forderte der Betrüger einen fünfstelligen Betrag.

Lonsee: Betrüger am Telefon fängt zu weinen an

Die Frau wurde misstrauisch, worauf der Betrüger zu weinen anfing und äußerte, den Kontakt abzubrechen. Die Seniorin lenkte nun ein, fuhr zur Bank und holte Geld. Das übergab sie gegen 14.15 Uhr einem der Betrüger.

Jetzt ermittelt die Ulmer Kriminalpolizei gegen die Unbekannten. Der Abholer sei etwa 25 Jahre alt, dick und nicht größer als 1,70 Meter. Er hatte dunkle, nach hinten gekämmte Haare.

Polizei bittet im Fall in Lonsee um Hinweise von Zeugen

Wer in Lonsee den Verdächtigen oder verdächtige Fahrzeuge gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 0731/1880 melden.

Rund 40 weitere Telefonbetrüger scheiterten in der Region, so die Polizei. Sie versuchten es mit den Maschen "falscher Polizist", "Enkeltrick" und "Microsoftmitarbeiter". Im Detail erhielten Bewohner aus Achstetten, Laupheim, Donzdorf, Geislingen, Göppingen (2), Kuchen, Ottenbach, Giengen, Herbrechtingen (2), Niederstotzingen, Sontheim, Allmendingen (2), Altheim, Asselfingen, Blaubeuren (5), Blaustein, Dornstadt, Ehingen (2) und Erbach entsprechende Anrufe. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen