15:58 Uhr

Traumhafter Start ins Neu-Ulmer Jubiläumsfest

Es hätte nicht besser sein können: Das zweitägige Fest zum Neu-Ulmer Stadtjubiläum hat stimmungsvoll auf dem Schwal begonnen

Natürlich ist es komplett unwichtig, mit wie vielen Schlägen ein Oberbürgermeister ein Bierfass anzapft. Registriert wird es trotzdem. Also: Gerold Noerenberg hat am heutigen Samstagvormittag vier Mal auf den Zapfhahn geschlagen, und dann saß das Ding. Das Bier konnte fließen, oder vielmehr schäumen, was dem Ereignis deutlich mehr gerecht wurde: Es war der spritzige Auftakt zur zweitägigen Feier, mit der Neu-Ulm die Stadterhebung vor 150 Jahren feierte. Erstmals wurde auf dem Schwal gefestet - und das war eine gute Wahl, denn unter Bäumen sitzt es sich einfach zünftiger als unter Schirmen.

Bewegender Applaus für die Partnerstädte von Neu-Ulm

Die Stadtkapelle spielte die passende Biermusik und die Laune der Menschen war ausgesprochen sonnig. Besonders schön: Musiker aus allen Partnerstädten waren angereist. Den weitesten Weg hatten die Concord Singers aus New-Ulm Minnesota. Sie überreichten dem OB als Gastgeschenk unter anderem wilden Reis, der von den Ureinwohnern geerntet wird, und Ahornsirup. Es war ein bewegender Moment, als die einzelnen Gastdelegationen mit sehr viel Applaus begrüßt wurden: die Mitglieder des Conservatoire de Bois Colombes aus Frankreich, der Chor der Bergfreunde aus Trissino in Italien und die Concord Singers, die sich in Lederhosen und rot-weiß karierten Hemden präsentierten. Aus Meiningen war Pia Lautenbach angereist.

Sie alle bestritten das Geburtstagskonzert auf der Bühne des Schwal, während es sich die vielen Besucher auch den Bierbänken gut gehen ließen.

