Absage für EM-Quartier in Ulm ist schade, aber logisch

Plus Ulm als Gastgeberstadt bei der Fußball-EM 2024 - das hätte Chancen für die Stadt gebracht. Aber es gab auch Risiken. Und die Begeisterung ist anderswo größer.

Hätte, wäre, würde. Die Begeisterung für ein großes Fußballturnier war schon mal größer, das gilt nicht erst seit dem Aus des deutschen Teams. Und die Kassen waren vielerorten auch schon mal voller als sie es gerade sind. So ist es auch hier. In einem anderen Jahr hätten die Ulmer wohl mehrheitlich begeistert "Hurra!" geschrien, wenn der DFB die Stadt als mögliches Team-Quartier für eine Europameisterschaft umworben hätte. Jetzt aber ist die Absage eine logische Entscheidung. Oder sogar, wie es so schön heißt: alternativlos.

