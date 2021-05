Ulm

Angst vor Hass und Hetze? Ulm untersagt Pro-Palästina-Demo

Plus Ein Privatmann hatte eine Kundgebung für Samstag auf dem Münsterplatz angemeldet. Das sagt die Deutsch-Israelische Gesellschaft Ulm/Neu Ulm zu der Absage.

Von Johannes Rauneker

Der Nahost-Konflikt zwischen Israel und der Terrorgruppe Hamas hatte sich zuletzt zugespitzt. Die Stimmung ist explosiv, in Teilen auch in Deutschland. Auch hierzulande wurden Kundgebungen pro Palästina von schwerer antisemitischer Hetze begleitet, in Städten wie Berlin etwa. In Ulm sollen solche Bilder nicht zu sehen sein.

