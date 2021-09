Bei den Ulmer Paradekonzerten endet am Sonntag eine Ära

Plus Ein Paradekonzert noch, dann verabschieden sich Gerhard Bühler und Helga Malischewski nach 27 Jahren. Wie ein Dirigent die Reihe sieht und wie es weitergeht.

Franco Hänle weiß schon, wie die Ära enden wird. Verraten will er es noch nicht. "Da lassen wir die Katze noch nicht aus dem Sack", sagt der musikalische Leiter der Stadtkapelle Ulm. Zum 15. Mal wird er am Sonntag, 26. September, das Abschlusskonzert der traditionsreichen Reihe moderieren. Doch eines ist anders: Um 12 Uhr endet auf dem Marktplatz nicht nur das Konzertjahr 2021. Zwei, die die Paradekonzerte geprägt haben, verabschieden sich. Und wie es weitergeht, ist noch immer nicht vollends klar.