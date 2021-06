Brand auf Balkon sorgt für Feuerwehreinsatz in Wiblingen

Die Feuerwehr musste zu einem Brand in den Ulmer Stadtteil Wiblingen ausrücken. Auf einem Balkon war ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr hat am Sonntag in Ulm-Wiblingen ein Feuer gelöscht. Warum das Feuer ausbrach, ist noch nicht bekannt. Eine Schadenshöhe könne ebenfalls noch nicht beziffert werden, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Eine Zeugin entdeckte Rauch gegen 15.45 Uhr auf einem Balkon im Lochäckerweg und wählte den Notruf. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Feuer. Wegen der Hitzentwicklung musste die Feuerwehr auch etwa zwei Quadratmeter Wärmeschutz an der Aussenfassade entfernen. Verletzte gab es nicht. (AZ)

