Ulm

vor 33 Min.

Bwk Ulm hat einen neuen Leitenden Hubschrauber-Notarzt

Der neue ärztliche Leiter der Luftrettungsstation "Christoph 22" am Ulmer Bundeswehrkrankenhaus, Privatdozent Dr. Björn Hossfeld, und sein Vorgänger Professor Dr. Matthias Helm.

Plus Der Privatdozent und Notarzt Björn Hossfeld löst Matthias Helm ab, der in den Ruhestand trat. Der neue Chef von "Christoph 22" in Ulm hat noch eine neue Aufgabe.

Von Thomas Heckmann

Als zum Monatswechsel Professor Dr. Matthias Helm vom Ulmer Bundeswehrkrankenhaus (Bwk) in den Ruhestand ging, hat er auch seine Funktion als Leitender Hubschrauber-Notarzt des Ulmer Rettungshubschraubers "Christoph 22" abgegeben. Neuer Verantwortlicher ist Privatdozent Dr. Björn Hossfeld, der jüngst zusätzlich ein Ehrenamt übernommen hat und dadurch bayernweit tätig sein wird.

